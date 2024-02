Sanremo 2024, la diretta: al via la seconda serata. Gli agricoltori: “Domani sul palco”, la Rai smentisce

07 febbraio 2024 a

Al via la seconda serata della 74esima edizione del festival di Sanremo. Sul palco accanto ad Amadeus, Giorgia. Quindici i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Gli altri 15 presenteranno le loro performance. A differenza di ieri, quando a votare è stata la sola sala stampa, questa volta esprimeranno le loro preferenze sia le radio che il televoto. La top five della prima serata ha visto in testa Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Tra gli ospiti il compositore Giovanni Allevi e l’attore John Travolta. Occhi puntati sull’ultima kermesse di Amadeus, che ha già ottenuto numeri mostruosi di telespettatori e share. Attesa anche per la protesta degli agricoltori, che dovrebbe raggiungere Sanremo in nottata. Segui la diretta della kermesse su liberoquotidiano.it (in calce la scaletta della seconda serata).

Ore 21.05 - La Sad presentano Renga Nek

I La Sad presentano il duo Renga Nek, che si esibisce con Pazzo di te. Prima della performance, i componenti della band hanno mostrato le spalle, facendo vedere il disegno del volto di Amadeus coi capelli colorati sulle loro giacche, divertendo pubblico e conduttore. "Siamo il nuovo Volo", hanno detto

Ore 20.57 - Ghali presenta Fred De Palma che si esibisce con Il cielo non ci vuole

Ore 20.45 - Apre la serata il signor Ruggero

Il signor Ruggero, "nonno" di Viva Rai 2, apre la seconda serata del festival intonando Italodisco dei The Kolors

Ore 19.45 - La Rai apre procedura disciplinare per body shaming verso BigMama

L'ad della Rai Roberto Sergio "appena appresa la notizia del tweet denigratorio nei confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming". A quanto si apprende, il messaggio si riferiva a BigMama.

Ore 19.00 - Rai: nessun contatto con gli agricoltori

"L'ufficio stampa Rai smentisce categoricamente di aver avuto qualsiasi tipo contatto con gli agricoltori". Lo sottolinea l'ufficio stampa Rai impegnato al festival di Sanremo dopo le dichiarazioni dei rappresentanti di Riscatto Agricolo.

Ore 18.00 - Agricoltori: domani saremo a Sanremo

"Domani saremo sul palco di Sanremo": lo affermano i rappresentanti di Riscatto agricolo, uno dei movimenti impegnati nelle proteste di questi giorni. "Abbiamo parlato con Amadeus e ci ha detto che vuole portare la protesta sul palco. Partiamo stasera coi trattori e arriviamo domattina". Al Festival, aggiunge Riscatto agricolo, "porteremo le nostre preoccupazioni, le nostre paure e le nostre fatiche, per illustrare brevemente i motivi della grande mobilitazione dei giovani agricoltori italiani, per continuare a sperare nel futuro della nostra agricoltura e determinati nel continuare gli insegnamenti dei nostri genitori e dei nostri nonni".

Di seguito la scaletta della seconda serata: in ordine di uscita, ecco i 15 artisti in gara. Accanto a loro i cantanti che li presenteranno sul palco:

1. Fred De Palma con Il cielo non ci vuole, presentato da Ghali

2. Renga e Nek con Pazzo di te, presentati da La Sad

3. Alfa con Vai, presentato da Mr. Rain

4. Dargen D’Amico con Onda alta, presentato da Diodato

5. Il Volo con Capolavoro, presentati da Rose Villain

6. Gazzelle con Tutto qui, presentato da Bnkr44

7. Emma con Apnea, presentata da Santi Francesi

8. Mahmood con Tuta gold, presentato da Alessandra Amoroso

9. Big Mama con La rabbia non ti basta, presentata da Il Tre

10. The Kolors con Un ragazzo una ragazza, presentati da Angelina Mango

11. Geolier con I p’ me, tu p’ te, presentato da Fiorella Mannoia

12. Loredana Bertè con Pazza, presentata da Sangiovanni

13. Annalisa con Sinceramente, presentata da Maninni

14. Irama con Tu no, presentato da Ricchi e Poveri

15. Clara con Diamanti grezzi, presentata da Negramaro