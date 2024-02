Sanremo 2024, Big Mama: "Spero di non ca***mi addosso"

07 febbraio 2024 a

"Io sto bene, spero di non ca***mi addosso": Big Mama lo ha detto a Mattia Stanga e Daniele Cabras al Prima festival, il programma che va in onda prima della kermesse vera e propria. La cantante, insomma, parla senza peli sulla lingua, mostrandosi spontanea proprio come quando si esibisce sul palco. Ieri ha portato sull'Ariston il brano La rabbia non ti basta, emozionando tutti con la sua performance. Questa sera, invece, si esibirà presentata da Il Tre.

Nelle scorse ore, la Rai ha fatto sapere di aver aperto una procedura disciplinare per body shaming nei confronti della cantante. L'ad dell'azienda pubblica Roberto Sergio "appena appresa la notizia del tweet denigratorio nei confronti di una artista in gara, ha chiesto alla Direzione Organizzazione Risorse Umane della Rai di aprire un provvedimento disciplinare nei confronti di un giornalista per body shaming". A quanto si apprende, il messaggio si riferiva a BigMama.

Big Mama non si è classificata nella top five stilata ieri sera dalla sala stampa. Al primo posto si è posizionata Loredana Bertè, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Questa sera, invece, a esprimere la propria preferenza saranno al 50% le radio e al 50% il pubblico da casa.