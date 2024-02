Sanremo, bufera su Annalisa: "E' plagio"

08 febbraio 2024 a

Quando c'è il Festival di Sanremo, tira sempre aria di plagio. Non fa eccezione nemmeno l'edizione 2024, la 74esima della storia dell'Ariston. E ora esplode il caso Annalisa.

Dopo le polemiche su Irama e la sua No tu no, che somiglierebbe molto a Someone you loved del cantautore inglese Lewis Capaldi (ma secondo alcuni riecheggerebbe molto anche Da Sempre di Alessandro Martire), la seconda serata è "dedicata", si fa per dire, alla Sinceramente della interprete savonese.

Una hit praticamente certa dei prossimi mesi, in odor di tormentone come le precedenti Disco Paradise, Mon amour o Bellissima, che secondo molti è già sul podio del Festival e favorita per la vittoria finale. Gli orecchi fini hanno per trovato una certa assonanza con la vecchia hit Quando Quando di The Avener & Waldeck con Patrizia Ferrara. Malignità? Tecnicismi? Chi lo sa.

Nel frattempo, la bella cantante dal tocco d'oro si gode il successo e gli applausi. Per la performance certo, impeccabile alla prima come alla seconda serata. E per il look esplosivo. Al debutto ha conquistato tutti con autoreggenti in vista, un outfit decisamente sexy replicato mercoledì. Stavolta, Annalisa ha valorizzato il décolleté con ampissima scollatura e il malizioso tatuaggio di una conchiglia in mezzo al petto, in bella vista.

Gli storici di Sanremo a quel punto si sono scatenati ricordando l'ormai mitologico vestito di Orietta Berti con due vistose conchiglie ricamate sul seno. "Che sia per il Fantasanremo?", sospetta qualcuno.

