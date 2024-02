Sanremo, "vergognatevi": Irama, complotto in sala stampa?

07 febbraio 2024 a

Al Festival di Sanremo tira aria di Ultimo, tira aria di "complotto". All'indomani della serata d'esordio, sui social è rivolta per l'esclusione di Irama dai primi 5 posti della classifica parzialissima diramata dai giornalisti della sala stampa dell'Ariston.

In testa c'è Loredana Bertè, davanti ad Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. Tutto abbastanza prevedibile, ma i fan del cantante uscito dalla fucina sempre caldissima di Amici di Maria De Filippi, giovane ma già con una grande esperienza anche al Festival, si infuriano e tirano fuori un vecchio, spinosissimo caso: "Quando la sala stampa ce l'ha con qualcuno è terribile, mi ricordo il devastante momento con Ultimo... Giornalisti, con la coda di paglia, orripilanti. Irama, come sempre, va risentito più volte".

Il succo è: Irama, come Ultimo, non piace ai giornalisti per motivi di pregiudizio. Se a Ultimo scappò un clamoroso vaffa, Irama per ora tace. Al posto suo, parlano tantissimi telespettatori su X, l'ex Twitter. "Ghali? Irama? DOVE LI METTIAMO? Ma poi Diodato 4°? Perché?", si legge.

E ancora: "Riascoltando la canzone di Irama mi veniva da canticchiare un'altra sempre sua. Solo una mia impressione?", "Ho appena visto la top 5 di ieri sera per me grandissimo NO dove c***zo è Irama", "Dove sono Fiorella Mannoia e Irama? Pronto?", "Mannoia, Irama meritano la classica e non ci sono. Una sala stampa sempre più incompetente, ogni anno!!".

"Per l'ennesima volta Irama una spanna sopra a tutti e snobbato come al solito... Pazzesco", "Il mio cantante preferito dai tempi di Amici... Irama è bravissimo", "Per me vince Irama mi raccomando sta sera iniziate a votare deve salire sul podio", "Questo capolavoro nemmeno nella top 5 sta. VI DOVETE VER GO GNA RE", "Dannato Irama che non ne sbaglia una e mi fa sempre disperare. Attendo i video del live nell'Arena di questa meraviglia di canzone", "Quella di Irama è bellissima, ieri sera non l'avevo capita", "Irama fuori dalla top 5 non si può vedere". Considerando che siamo solo alle prime 5 ore di show, è un buon inizio.