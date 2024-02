Sanremo, Geolier "imbarazzante": la rivolta contro il rapper napoletano

08 febbraio 2024 a

a

a

La classifica della seconda serata del Festival di Sanremo in onda ieri sera 7 febbraio ha fatto infuriare i telespettatori e il popolo social. Geolier è in testa con I p’me, tu p’te, seguono Irama con Tu no, Annalisa con Sinceramente, Loredana Bertè con Pazza e Mahmood con Tuta gold. All'Ariston si sono sentiti i fischi dal pubblico quando è stato annunciato il quarto posto della Berté.

L’esibizione della cantante era stata accolta da cori da stadio, con battiti di mani e cartelli in galleria che acclamavano la cantante. Mentre per il primo posto di Geolier è esploso di gioia Josè, il figlio di Amadeus, che era seduto in prima fila e che evidentemente è un fan del rapper napoletano idolo dei teenager.

Va sottolineato che la classifica è stata data dal voto da casa e da quello delle radio. Ma non ha convinto gli utenti di Twitter che si sono scatenati e hanno infiammato il dibattito. "Classifica imbarazzante, vabbè. Dargen, non ti meritiamo", si legge nei commenti. "Geolier al primo posto una delle cose più imbarazzanti di sempre perché con tutti quei pezzi in gara l'unico aggettivo che mi viene è imbarazzante".

"Annalisa, è plagio". Altra bufera a Sanremo: sospetti sulla canzone (favorita) | Ascolta

E ancora: "Togliete il telecomando a chi ha contribuito a fare la classifica della seconda serata. Inguardabile"; "Questa classifica assurda, continuate a non premiare gente come Ghali, Dargen boh a parte Mamhood e la Bertè, il resto imbarazzante". "Non ho ancora capito dopo anni se a Sanremo si vota la canzone migliore, l'artista migliore o semplicemente il preferito soggettivo di ognuno", osserva qualcuno. "Che classifica di me***", sintetizza un altro. "Una classifica uscita dal generatore casuale non te lo aspetteresti mai". "E anche la classifica di ieri sera ha fatto schifo".