Sanremo, "raramente roba così brutta": Ignazio La Russa, bordata su Amadeus

08 febbraio 2024 a

a

a



Prima bordata "politica" su Amadeus e il Festival di Sanremo. I dati di ascolto della prima serata, da record con 6 italiani su 10 tra quelli con la tv accesa sintonizzati su Rai 1 e il diluvio di "reaction" sui social non condizionano Ignazio La Russa, presidente del Senato e fondatore di Fratelli d'Italia.

Raggiunto da La Stampa, la seconda carica dello Stato ama agire da battitore libero, ben al di là dei vincoli istituzionali imposti dalla sua presidenza, e ha commentato senza troppe remore quanto visto finora all'Ariston. "Raramente ci sono state delle canzoni brutte come quelle che ho sentito". Apperò.

Sanremo 2024: il dettaglio sugli ascolti, ecco quando c'è stato il picco | Guarda

"Io non mi addormento mai davanti alla televisione, ma ieri mi sono addormentato". A ridestarlo dal torpore le gag di Fiorello e Amadeus, vero e proprio motore comico dello spettacolo per eccellenza della tv italiana. Un duo ormai collaudato, che come sottolineato dall'amico e collega comune Linus, direttore di Radio Deejay, funziona alla perfezione anche quando "vanno sul sicuro" e si accontentano del compitino.

La Russa si è detto divertito dalla trovata di Fiorello versione robot, spento e immobile. Chissà cos'avrà pensato invece del siparietto con il superospite John Travolta: il divo americano è stato "costretto" da Amadeus e Fiorello a danzare con loro fuori dall'Ariston sulle note del Ballo del qua qua di Al Bano e Romina. Un momento trash bollato come "il più imbarazzante di sempre" dai telespettatori e come "terrificante" dallo stesso Fiorello: "Li ho detto: le nostre carriere sono finite", ha poi confessato qualche ora dopo lo showman siciliano a Viva Rai 2.

"Una testa così su Tele-Meloni e poi?": Capezzone inchioda la Schlein | Guarda

Alla vigilia del debutto, Amadeus e Marco Mengoni hanno cantato Bella ciao in conferenza stampa dedicandola alla premier Giorgia Meloni e dichiarandosi "antifascisti": una incursione politica che "non mi ha indispettito", spiega La Russa, spesso pizzicato sul tema.