Sanremo 2024, Pupo distrugge Amadeus: "Un velo pietoso". E su Fiorello...

Pupo fa a pezzi questa edizione del Festival di Sanremo e attacca Amadeus che secondo lui "fa bene a prendersi una pausa" perché "quest'anno, a prescindere dagli ascolti che più o meno, a mio avviso, farebbe ugualmente, è totalmente privo di idee", scrive il cantante in un articolo sul sito Dagospia.

"Anche il fenomeno Fiorello non sorprende più e rischia di diventare ripetitivo. L'idea di far aprire la serata di ieri all'anziano signore, è davvero roba da festa parrocchiale. Imbarazzante anche la gag con Travolta".

Le canzoni, prosegue Pupo, "non sono brutte ma, a mio avviso, a parte due o tre che si elevano sulle altre (Bertè, Mango) risultano inutili". E "scopiazzare i ritmi sud americani", aggiunge, "non porterà nessuno di questi brani a varcare le Alpi. Stenderei un velo pietoso sulla presentazione fra cantanti", Amadeus "sta cominciando a sentire il peso di un impegno così ricco di pressioni e di aspettative".

Insomma, conclude Pupo: "Stare fermo per un paio di edizioni, per poi tornare al timone carico di entusiasmo e di idee, gli farà bene. Stasera non guarderò il Festival, ma non mi perderò assolutamente la serata di domani sera, quella delle cover, diventata oramai un solido punto di riferimento della Settimana Santa della musica italiana".