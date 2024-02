Mahmood, il video rubato dietro le quinte a Sanremo: il sorriso poi il volto stravolto

08 febbraio 2024 a

Conquista i telespettatori del Festival di Sanremo e stupisce tutti, a casa e dentro l'Ariston, con il suo look ardito. Mahmood si conferma uno dei protagonisti assoluti della canzone italiana, e anche quest'anno punta alla vittoria in Riviera. Un tris, ironizzava Federico Palmaroli in arte Osho nelle sue pagelle per l'agenzia Adnkronos dopo la prima serata, che potrebbe convincere la segretaria Elly Schlein a candidare il rapper egiziano-milanese con il Pd alle prossime elezioni europee. Di sicuro, lui sa come si vince (avendo già trionfato due volte al Festival) a differenza di tanti dem.

Per la seconda serata del mercoledì sera, la sua canzone Tuta gold ha fatto presa, pur non riuscendo a issarsi al primo posto della classifica provvisoria guidata ora dal collega rapper napoletano Geolier, sorpresa, davanti a Irama in grande risalita, alla favoritissima Annalisa oggi terza, alla leggenda Loredana Bertè (prima al debutto) e, appunto, a Mahmood.

Tutti a bocca spalancata per l'outfit proposto, decisamente ardito e abbinato alla presentatrice per una sera, Alessandra Amoroso. Entrambi in nero, la cantante salentina illuminata dalle pailettes, lui dal tocco "femminile" della spalla scoperta con pantaloni a zampa. Una scelta voluta dallo stylist Rick Owens, tra i più quotati del momento per il suo gusto decisamente sensuale.

In queste ore, nel frattempo, è diventato virale un video che ritrae proprio Mahmood dietro le quinte, poco prima di salire sul palco. A 31 anni, è ormai quasi un veterano ma l'emozione è sempre enorme. Quando i responsabili gli annunciano "Due minuti Ale" la sua espressione del volto si stravolge, letteralmente. Sale l'adrenalina e a poco servono i complimenti di BigMama, che quando Mahmood si toglie la giacca rivelando il suo vestito sbotta con un "marò che bono" che lascia ben poco all'immaginazione.