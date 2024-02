Ramazzotti blocca Amadeus: "Vuoi farmelo fare?", nervosismo a Sanremo 2024

09 febbraio 2024 a

La brutta figura con John Travolta nella seconda serata del Festival di Sanremo si trasforma nel motore comico della terza serata, con Amadeus che gigioneggia e supportato dalla co-conduttrice Teresa Mannino ribalta a proprio favore gli imbarazzi del divo americano.

Iconica la gag con l'attore australiano Russell Crowe: il mito de Il gladiatore mima il Ballo del qua qua e si lascia pure sfuggire un "what the fu***k" (traducibile con un "macchec***zo") per motteggiare il collega, tra le risate generali.

"Ma che c***": la frase sfuggita a Russel Crowe mentre sbertucciava John Travolta | Video

Sul palco poi sale Eros Ramazzotti e anche l'artista romano non si lascia sfuggire qualche battutina in tema Qua qua dance. La performance sulle note di Terra promessa, con tanto di appello per la pace nel mondo, non è l'highlight della sua ospitata. "Mi fai fare il Ballo del Qua Qua pure a me?", chiede a un certo punto l'ex marito di Michelle Hunziker ad Amadeus. "Secondo me tu lo faresti con più simpatia", ne approfitta il conduttore e direttore artistico del Festival dando un assist perfetto a Eros: "Perché? È stato antipatico?", chiede a proposito del protagonista di Grease e La febbre del sabato sera. "Pensavamo meglio...", è la stilettata di Amadeus con Ramazzotti che la chiude con una battuta: "Dovevate dargli un po' più soldi...".

Video su questo argomento "Ricordo la sua follia". Russell Crowe torna a Sanremo: le prime parole

Il clima non è certamente serenissimo, visto che il caso Travolta arriverà in Parlamento anche per le questioni cachet e (presunta) pubblicità occulta, ma perlomeno i protagonisti si sono fatti una risata. "Ama, ci stanno insultando tutti - commenta sarcastico Fiorello -. Se avessimo scippato due anziani fuori dalla posta ci avrebbero insultato di meno. Lo scippo è meno grave del Ballo del Qua Qua".