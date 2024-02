John Travolta, Gasparri all'attacco: "Chi ha guadagnato? Amadeus dice la verità?"

09 febbraio 2024 a

a

a

No, nonostante la piccata replica di Amadeus all'apertura della terza serata del Festival di Sanremo 2024, il caso-John Travolta non è ancora chiuso. Anche la politica infatti si interessa a quanto si è visto all'Ariston e all'Aristonello, non solo per la qualità della gag ma anche per le accuse, piuttosto circostanziate, relative a un possibile caso di pubblicità occulta, quello delle scarpette.

"Giù le mani da Sanremo. Un grande evento nazional-popolare che tutti, in qualche modo, finiamo per seguire e che catalizza il dibattito, sia che si tratti di proteste di categoria, sia che si tratti di qualsiasi altra materia dello scibile umano. Lo scorso anno arrivò anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ma oltre che giù le mani da Sanremo, bisognerebbe dire anche giù i piedi - premette Maurizio Gasparri -. É incredibile come la Rai, ancora una volta, si sia infilata da sola in un pasticcio evitabile. Il conduttore dice che John Travolta ha chiamato qualche attimo prima dicendo: Sono qui, passo. E poi si scopre che da ottobre l'evento era annunciato. E l'attore esibisce una marca di scarpe sul palco di Sanremo, con tanto di marchio ben inquadrato", rimarca il componente della commissione di Vigilianza Rai di Forza Italia.

E ancora: "Ai tempi della Rai di Bernabei il capo azienda controllava ogni dettaglio, è vero che c'era un solo canale ed era un altro tempo, veniva addirittura accusato di controllare l'abbigliamento delle ballerine. Ora invece i controlli scarseggiano. Non basta dire che è stato un errore. Il produttore delle scarpe è stato furbissimo. Ammesso che abbia versato 1 milione a John Travolta, per indossare quel prodotto, ha già ottenuto non solo in televisione ma anche sui giornali e per la immensa polemica che si è determinata, un ritorno di immagine colossale. E la Rai? Fa da palcoscenico e basta? Se si vuole fare la pubblicità ci si organizzi", insiste Gasparri.

Sanremo diventa la sagra della caciotta: Amadeus e Travolta, cosa non torna

"Sanremo porterà alla Rai 60milioni di euro di incassi con gli spot. Ottimo. Anche la vicenda delle ferrovie si sta risolvendo con una grande pubblicità reciproca, da un lato per la Rai, dall'altro per le FS. Peró chiediamo alla Rai: Amadeus ha detto la verità? La frase inglese che ha usato e che fa parte delle pubblicità delle scarpe è stata casuale o programmata? Qual è il giro di soldi di questa vicenda? Chi ha pagato e chi ci ha guadagnato? La Rai chiede dei soldi allo Stato, ma intanto non si faccia mettere i piedi in testa da nessuno. Temo che anche quest'anno il tutto finirà con una multa. Ma dovrebbe dovrebbero pagarla quelli che hanno causato questo pasticcio, non i cittadini con il canone e con gli altri versamenti previsti dalla legge", conclude uno scatenato Maurizio Gasparri.