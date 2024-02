Loredana Bertè, intoppo sul palco: si blocca, qual è stato il problema

09 febbraio 2024 a

a

a

Loredana Bertè si ferma durante la sua esibizione. La cantante si è esibita insieme a Venerus con "Ragazzo mio" di Luigi Tenco con l'arrangiamento di Ivano Fossati. Ma subito dopo le prime note, la Bertè si è fermata per un problema tecnico: "Non ho il countdown, mi devo fermare". Per un attimo, per il gelo che è calato sull'Ariston è sembrato di rivivere il caso Morgan-Bugo. Ma questa volta l'intervento di Amadeus, tempestivo, ha subito chiarito che la pausa era dovuta a ragioni tecniche.

Il personale degli assistenti di studio ha immediatamente risolto il problema e la Bertè si è esibita. Non prima però di dare un bacio ad Amadeus, quasi come se volesse scusarsi per quanto accaduto.

Annalisa si presenta così sul palco: giarrettiere e vernice, esplode l'Ariston | Guarda

E Amadeus l'ha rincuorata: "Tranquilla, non mi allontano". Loredana Bertè in questa 74esima edizione di Sanremo è tra le candidate alla vittoria finale. Nella prima serata è arrivata in cima alla top five. E dopo una lunghissima carriera, una sua vittoria potrebbe essere un grande premio per ciò che ha rappresentato la Bertè per la musica italiana. Alla fine il saluto a Pippo Balestrieri che da 41 anni è a capo dello staff che cura il palco dell'Ariston. Un gesto che ha emozionato e non poco il pubblico.