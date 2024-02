BigMama, attenti alla scritta sulla mano del Maestro Cipolla: altro caso all'Ariston

10 febbraio 2024 a

Dopo una esuberante cover di Lady Marmelade accompagnata da Gaia, La Nina e Sissi, BigMama nella quarta serata del Festival di Sanremo all'insegna dei duetti, lancia un messaggio e un appello a tutte le donne: "Per tutte le donne: non abbiate paura, fate sentire la vostra voce e, quando serve, denunciate".

E il Maestro Alberto Cipolla che dirige l'orchestra per la sua canzone, appena prima di iniziare, mostra alle telecamere il dorso della sua mano destra sulla quale compare la scritta: "Fuck patriarcato".

"Negli ultimi giorni alle critiche che mi sono arrivate ho finalmente visto le persone che si ribellano, perché quando c’è rappresentazione le persone hanno più coraggio di farsi sentire. Ho percepito tantissime persone prendere le mie difese", aveva detto Big Mama, in gara al festival di Sanremo con la canzone La rabbia non ti basta, parlando degli attacchi che negli ultimi giorni l’hanno investita sui social.

La giovane artista, dunque, è fiduciosa: "Vuol dire che non hanno più vergogna di parlare, o ne hanno meno. Secondo me qualcosa potrebbe cambiare, spero. A partire anche da questo festival" che non manca di portare sul palco dell’Ariston temi importanti: dall’odio social al bullismo, dalla parità di genere alla guerra.