A22 Brennero, 80 km di coda. Salvini contro l'Austria: "Vergogna, è lo spirito europeo?"

Venerdì di passione sul Brennero, con 80 chilometri di coda che fanno infuriare il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.

La scena che si è verificata ieri è stata infernale: Tir incolonnati sulla corsia nord dell'autostrada A22 tra Bolzano Sud e il confine sul Brennero, un rallentamento "mostruoso" causato dal divieto di circolazione ai mezzi pesanti imposto dall'Austria dopo la festa nazionale dell'Ascensione (Christi Himmelfahrt) celebrata ieri. La marcia dei Tir sulla corsia normale è stata ovviamente fortemente rallentata mentre le autovetture hanno viaggiato più o meno regolarmente sulla corsia di sorpasso, ma con le difficoltà derivate da una circolazione fortemente compromessa.

"Gli 80 chilometri di camion in coda sull'autostrada A22, causati dal divieto di circolazione ai mezzi pesanti imposto dall'Austria, sono una vergogna ambientale, economica e sociale - ha tuonato Salvini -. Sarebbe questo lo 'spirito europeo', questa la collaborazione fra popoli? Ci auguriamo che non si ripetano mai più simili episodi e auspichiamo che le istituzioni europee - dopo aver fatto finta di niente per anni - intervengano in difesa dell'Italia ma soprattutto della legalità. Contiamo che la Corte di Giustizia, a cui il governo italiano ha fatto ricorso, ponga fine all'atteggiamento arrogante e illegittimo del governo austriaco, che crea enormi danni all'ambiente e alla libertà economica".

A fianco dell'Italia, anche un'altra area interessata dal traffico di mezzi pesanti verso il cuore dell'Europa, la regione tedesca della Baviera. "Crediamo che il trattamento dei blocchi in Tirolo sia l'approccio sbagliato", ha spiegato il presidente bavarese Markus Soeder, dopo l'incontro a Roma con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, come riporta Der Spiegel. Il Brennero, in quanto asse di traffico più importante tra il nord e il sud dell'Europa non dovrebbe rimanere costantemente bloccato in un collo di bottiglia in Tirolo, ha spiegato Soeder che ha invitato l'Austria a ridurre significativamente il divieto di circolazione notturna per i camion.