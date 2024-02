Jalisse a Sanremo 2024: lo schiaffo alle 2 del mattino, all'Ariston finisce male

10 febbraio 2024 a

I Jalisse dopo 27 anni a Sanremo? Sì, ma alle 2 di notte. Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono riusciti a calcare di nuovo il palco dell'Ariston con la loro "Fiumi di parole". La loro performance è stata annunciata poco dopo l'inizio della diretta da Fiorello, in collegamento con Amadeus fuori dall'Ariston. Lo showman siciliano ha mostrato i cartonati dei due cantanti, dicendo che li avrebbe fatti comparire in carne e ossa grazie a un trucco di magia. Dopo un rullo di tamburi, però, ecco comparire non i Jalisse ma il maestro Beppe Vessicchio. E' stato lui, direttore storico dell'orchestra di Sanremo, insieme al maestro Leonardo De Amici, a dirigere il duo. Che poi è comparso davvero accanto a Vessicchio.

L'evento storico e tanto atteso, tuttavia, è avvenuto alle 2 del mattino, quando i telespettatori erano solo in attesa della classifica finale. I Jalisse hanno cantato il brano che fece loro vincere l'edizione del festival del 1997 condotta da Mike Bongiorno. Negli anni successivi hanno sempre riprovato a partecipare alla kermesse musicale senza però mai riuscirci. Ecco perché l'esibizione di ieri, nonostante l'ora tarda, può comunque essere considerata un vero miracolo. Loro, in ogni caso, si dicono soddisfatti. "È stata una grandissima emozione: appena abbiamo messo piede in pedana è come se 27 anni si fossero annullati in una frazione di secondo", ha affermato la Drusian; mentre Ricci ha ammesso: "Si è rotto un incantesimo". Su Fiorello, poi, hanno rivelato: "Siamo rimasti rinchiusi in una stanza d'albergo perché lui voleva così, non abbiamo fatto neanche le prove ieri, ci siamo affidati alla professionalità dei maestri", ha spiegato Alessandra. E Fabio ha aggiunto: "E dei tecnici che hanno fatto il sound check per noi".

Altro grande ritorno, ieri, è stato quello del dj Gigi D'Agostino, reduce da un periodo di stop forzato - oltre due anni - dovuto a una malattia. Il "capitano" si è esibito sulla nave Costa Smeralda con occhiali da sole e cappellino, suonando "L'Amour Toujours" e "In My Mind", facendo ballare tutti, ieri come vent'anni fa.