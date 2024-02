Jalisse, i cartonati al Tg1: cosa si nasconde dietro alla videocamera

09 febbraio 2024 a

I Jalisse tornano al Festival? La voce è girata per tutto il pomeriggio. Questa sera però il sognbo del ritorno sul palco dove hanno trionfato 27 anni fa si realizza. Ma al Tg1 è andata in onda una gag organizzata da Fiorello in cui ha mostrato i cartonati dei due cantanti.

"Gira una falsa notizia, che i Jalisse stasera saranno all'Ariston", ha esordito lo showman di Viva Rai due, mostrando poi le sagome dei due artisti che, alla richiesta di esibirsi, hanno iniziato a cantare "Fiumi di Parole" ma rimanendo nascosti dalle telecamere.

Insomma i Jalisse finalmente tornano nel tempio della musica italiana dove hanno vinto nel 1997. Sui social il pubblico però si è diviso. Da un lato c'è chi ha chiesto ai Jalisse di farsi una ragione dell'esclusione in tutti questi anni e dall'altro lato c'è chi invece è felicissimo del ritorno del duo sul palco dell'Ariston. Amadeus ha mantenuto la sua promessa. Infatti più di una volta nelle scorse edizioni del Festival, il conduttore aveva promesso una finestra per i Jalisse. Poi non si è fatto più nulla. In questa edizione è stato Fiorello a farsi portavoce della richiesta dei Jalisse. E 27 anni dopo il sogno si realizza: protagonisti, ancora per una notte, all'Ariston.