Sanremo 2024, share alle stelle nella serata delle cover. E Fiorello si scatena

"Amadeus da solo batte Giorgia Meloni ed Elly Schlein insieme. Belzebù, perché non entri in politica? Ti fai un partito, lo chiami ‘Fratelli di Palco’, ‘Movimento 5 Scalette’ o ‘SanremoViva’”. Fiorello ieri sera dall'Aristonello commentava così i numeri della terza serata del Festival e ancora non aveva a disposizione quelli della quarta serata che si stava avviando alla fine: la più iconica della kermesse a detta di Amadeus, con i duetti e le cover, che tradizionalmente fa anche il boom di ascolti. E così è stato: quasi 12 milioni (11.893.000) gli spettatori con il 67,8% di share. Un record che rappresenta il miglior risultato per la serata del venerdì dell'era Auditel, dal 1987. Al secondo posto l'edizione 1987 del Festival, condotta da Pippo Baudo con Carlo Massarini: doppio successo per Amadeus che è riuscito, proprio nella serata della co-conduzione di Lorella Cuccarini, a battere il decano di Sanremo.

La puntata, (la prima parte è stata vista da 15.531.000 spettatori con il 65,1% di share; la seconda parte è stata seguita da 8.398.000 spettatori con il 73,2% di share) è stata comunque una delle più emozionanti finora viste in questa edizione con tanti duetti, alcuni più riusciti altri meno, tanto varietà grazie anche a Lorella Cuccarini, il ritorno sul palco dei Jalisse dopo 27 anni di "bocciature", qualche polemica per la vittoria della cover di Geolier con i fischi dell'Ariston e temi di attualità importanti come la protesta degli agricoltori le cui istanze sono state lette in diretta tv dal conduttore.

Non solo. Il pubblico dell’Ariston ha condiviso lo spettacolo dal vivo insieme ad Alberto di Monaco ed ha applaudito a lungo Lorella Cuccarini e la riuscitissima coreografia di entrata, un numero semiserio che ne ripercorre tutta la carriera di showgirl tra La notte vola, la rimpatriata con Amadeus sul tema di Grease e Sugar Sugar, mentre Fiorello si è esibito per lei nella parodia di Manuel Franjo, storico partner dei balletti televisivi anni Ottanta. A proposito di Fiorello, lo showman si è pure beccato in diretta il rimbrotto della mamma. La signora Rosaria ha chiamato nel bel mezzo dello show all'Aristonello con un messaggio forte e chiaro per il figlio: "Andate a dormire, che è tardi!".