Sanremo, televoto falsato? "Cosa sta succedendo ora a Napoli"

10 febbraio 2024 a

a

a

Pronti a tutto pur di far vincere il beniamino di casa Geolier. A Napoli, nel corso della finalissima del Festival di Sanremo, sta succedendo davvero di tutto e si preannuncia una notte molto lunga e agitata.



Prima avvisaglia; la classifica parziale a inizio finale, annunciata tra i fischi e i buu dell'Ariston da un Amadeus costretto a zittire il pubblico e chiedere il rispetto per tutti i concorrenti. Il primo posto del rapper partenopeo è accolto ancora una volta malissimo dai presenti. E si alimentano, sui social, i sospetti di chi parla di un "complotto" al televoto.

Alle ore 22.20, all'improvviso, Amadeus interrompe la gara per mandare un messaggio al pubblico a casa: "Mi dicono che c'è un record al televoto. State tranquilli, se trovate difficoltà... Una quantità di voti mai verificata nei Sanremo precedenti, una cosa incredibile". Effetto Geolier, sospettano in molti.



E Selvaggia Lucarelli, sui social, condivide un post pubblicitario di un della Paninoteca da Gino, che fa campagna elettorale per l'autore di I p' me, tu p' te: "Sconti 20% se voti live Geolier - recita una story su Instagram -. Arriva alla cassa e ordina i tuoi panini. Prima di chiudere il conto, vota live Geolier mostrandoci i 5 voti (codice 18)".

Si tratta di una delle tante iniziative diventate virali in questa settimana a supporto del giovanissimo artista. Un amore viscerale e ammirevole che rischia però di alterare gli equilibri di una gara che dovrebbe essere musicale e non solo "territoriale".