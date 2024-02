Angelina Mango, minacce e insulti dopo la vittoria: "Putt***, che fine devi fare"

11 febbraio 2024 a

a

a

Angelina Mango vince, con merito, il 74esimo Festival di Sanremo: la spunta su Geolier, secondo classificato. Vince con il brano La noia, tra i più ascoltati in radio nella settimana della kermesse. La Mango, insomma, batte la concorrenza di Annalisa, grande favorita della vigilia, e del rapper napoletano, che trascinato dal suo popolo al televoto è arrivato a un passo dal primo posto.

Angelina ha vinto nonostante il 60% delle preferenze al televoto per Geolier, lei si è fermata al 16%: decisivo, insomma, il ruolo della sala stampa e soprattutto quello della giuria degli esperti (il cui peso è maggiore rispetto a tutte le altre). E proprio questa circostanza, la discrepanza in termini percentuali, ha scatenato una furibonda polemica, montata ora dopo ora sui social: c'è chi parla di Festival truccato, chi ipotizza complotti, kermesse falsata e chi più ne ha più ne metta.

Al tiro contro la Mango ha preso parte anche il rapper Frankie hi-nrg, che su Twitter ha parlato di una vittoria dovuta a un "manipolo di membri di una casta mediatica" bollata come "una presa in giro". Nel corso della conferenza stampa di oggi, domenica 11 febbraio, Angelina ha replicato con eleganza al collega: "Mi dispiace molto per questo tweet, non l'avevo letto. L'ha scritto Frankie hi-nrg? Mi dispiace perché lo stimo un sacco", ha tagliato corto.

"Costretti a fornire i dati". Sanremo, classifica falsata? Rai sotto assedio: cosa sta succedendo

Ma tant'è, la polemica continua a montare. E assume in alcune circostanze toni terrificanti, inaccettabili. Sui social c'è chi le augura: "Spero ti succedano le peggiori cose quest'anno". Si ricorda che il padre di Angelina, Giuseppe Mango, era morto sul palco all'età di 60 anni. E ancora, in molti la insultavano: "Raccomandata", "La tua canzone fa cag***", "Putt***!", "Brutta come poche", "Vittoria rubata". Insomma, un vergognoso linciaggio, violento, volgare, minaccioso e sessista.

Molti degli autori dei tweet sono fan di Geolier, delusi per la mancata vittoria del loro artista. Una vittoria però del tutto trasparente e sulla quale l'artista napoletano non ha avuto nulla da eccepire. Anzi, quando alla Mango hanno chiesto in conferenza stampa cosa vorrebbe fare ora, lei ha risposto: "Mangiare una pizza". E Geolier si è subito offerto per preparargliela. Un bel gesto, un attitudine che chi sta minacciando e insultando la vincitrice della kermesse dovrebbe prendere ad esempio. Ma purtroppo, per molti, è tutto il contrario.