Annalisa, l'accusa di Paolo Meneguzzi: "Sì, lo fa anche lei"

Un'accusa arrivata a La Domenica quella contro Annalisa. Stando a Paolo Meneguzzi la terza classificata a Sanremo userebbe l'autotune. Nell'intervista il cantante, che da tempo ha avviato una battaglia contro l'abuso del software per la manipolazione dell'audio, ha detto chiaro e tondo; "Sì, lo usa anche lei. Così facendo tutte le voci sono piatte, non ce n’è una che si differenzi, che abbia anima e carattere".

Un biasimo non passato inosservato alla diretta interessata, che non ha atteso prima di replicare. E, ai giornalisti, ha risposto: "Io rifarei tutto così, sono molto contenta di come ho affrontato il palco, sono focalizzata sulle cose belle che vedo, sulla bellissima risposta sulle piattaforme, le radio. Ho un sacco di cose da fare, l'Arena a maggio, un sacco di concerti quest'estate, sono molto soddisfatta". Da qui la stoccata: "Autotune? Direi che non è neanche il caso di rispondere. Mi avete sentito sia nelle prove che nelle dirette". Immediati gli applausi scattati tra i presenti alla conferenza stampa post-Festival.

Meneguzzi non è comunque nuovo a dissidi tra colleghi. Basti pensare alla lite con J-Ax. Il primo aveva infatti preso di mira i tormentoni estivi, tirando in causa direttamente il rapper e il suo Disco Paradise, il singolo in collaborazione con Fedez e Annalisa: "Vedere gente tutta tatuata che va sul palco a cantare la Disco Paradise di turno mi fa tristezza. Quelle sono marchette", erano state le sue parole. Le stesse che diedero inizio a un vero e proprio botta e risposta senza esclusione di colpi.