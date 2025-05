Annalisa, accuse-choc: "Perversa e blasfema"

Provocazione sessuale più blasfemia: una "combo letale" ha scatenato una campagna social contro Annalisa, la popstar di Savona uscita da Amici di Maria De Filippi e ormai da una mezza dozzina d'anni macchina sforna-tormentoni.

L'ultimo in ordine di tempo che aspira a diventarlo è il nuovo singolo Maschio. Partito a bomba (2 milioni di streaming su Spotify in una manciata di giorni) e già al centro delle polemiche per il suo testo, giudicato da alcuni troppo ardito.

Tra questi l'ex senatore della Lega Simone Pillon, organizzatore del Family Day, che su X ha ripreso un articolo de La verità che la accusa di "dileggiare Cristo e la Madonna". Annalisa, scrive Pillon, proverebbe "a rilanciare le vendite con un patetico dileggio del Signore Gesù e della Beata Vergine Maria".

Anche il video sarebbe disseminato di "provocazioni". "Appare un essere con le corna molto allusivo", sottolinea un utente. Altri notano come la canzone sia stata lanciata nello stesso giorno dell'elezione del Papa. Sotto accusa, come detto, soprattutto il testo. Si legge: "Ma te lo giuro su Maria / L'amore cieco è una teoria", "Mi diresti pervertita / O peggio fai tu/ Ma perdona i miei peccati / Come ha fatto Gesù".