Domenica In, "non c'è tempo per Il Tre"? Si scatena la rivolta: "Schifo", "Vergogna"

Non ce l'ha fatta Mara Venier ad ospitare nello speciale di Domenica In (Rai 1) dedicato al Festival di Sanremo 2024. Sul palco dell'Ariston si sarebbero dovuti esibire di nuovo tutti e trenta cantanti in gara, ma alla fine il tempo a sua disposizione non è bastato. La Venier è andata lunga e qualcuno è rimasto suo malgrado fuori dallo spettacolo offerto dalla Rai ai telespettatori che aspettavano la domenica post-festival per riascoltare tutte le canzoni. Mr Rain, il Tre, i Santi Francesi, i Bnkr44 e Sangiovanni sono stati infatti esclusi dalla maratona per mancanza di tempo e sui social le lamentele dei diretti interessati e dei fans non si sono fatte attendere.

Il Tre ha documentato l'accaduto su Instagram pubblicando la foto di un signore anziano: "Ragazzi, i tempi si sono allungati e non c'è stato tempo per noi ma non fa niente siamo delle rocce". Stessa sorte è toccata a Mr Rain, il cantante ha pubblicato un video dal dietro le quinte della trasmissione in cui, inquadrando Fred De Palma, diceva: "Un'ora, due ore mancano, basta". Anche su X il malcontento tra gli utenti è stato abbastanza diffuso, un tweet con l'hashtag #Sanremo2024 #DomenicaIn parlava chiaro: "Io sono senza parole non ci posso credere… Mr Rain, il Tre, i Santi Francesi, e i Bnkr44 non sono potuti andare a Domenica In perché non c’era più tempo… ma santa pazienza gestite il tempo in modo che ci sia spazio per tutti…". Altri hanno manifestato la delusione con commenti quali "Che schifo", "che vergogna".