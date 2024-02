Domenica In, Mara Venier interrotta dall'urlo: "Cita Gaza!", caos su Rai 1

Roberto Tortora 12 febbraio 2024 a

a

a

Di sicuro c’è solo che non è stata la consueta puntata di Domenica In post-Festival. Le dichiarazioni di pace, di invito allo stop alle armi e al genocidio in atto nei confronti del popolo palestinese e di solidarietà nei confronti dei morti nel mar Mediterraneo, fatte dagli artisti in gara Ghali e Dargen D’Amico, hanno turbato e non poco la tv di Stato che, per voce della conduttrice Mara Venier, ha voluto intervenire in diretta, mettendo una toppa che probabilmente ha fatto più danni del buco.

La Zia ha interrotto le solite domande degli ospiti e dei giornalisti presenti sul palco dell’Ariston ai cantanti del Festival che, come ogni anno, si esibiscono nel day-after della finale. Ha letto un comunicato firmato dall’Amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, beccandosi fischi e disapprovazione.

"Non va bene": Ghali, sfregio all'ambasciatore israeliano? Lo studio esulta: vergogna in Rai

Questo il testo: “Ogni giorno i nostri telegiornali e i nostri programmi raccontano e continueranno a farlo la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas, oltre a ricordare la strage di bambini, donne e uomini del 7 Ottobre. La mia solidarietà al popolo di Israele e alla Comunità ebraica è sentita e convinta”. Come se non bastasse, Mara Venier ha dato una chiosa che ha fatto impazzire il pubblico: “Sono le parole, che ovviamente condividiamo tutti, del nostro Amministratore delegato, Roberto Sergio”.

Dopodichè, la Zia lancia la clip che riguarda Angelina Mango ed il suo brano vincitore della kermesse canora, La Noia, ma, prima che il filmato parta, nel silenzio della sala, si leva una voce forte di uno spettatore che grida “cita Gaza!”.

"Questa è censura". La Venier interrompe Dargen D'Amico, caos a Domenica In

Su X il gesto è stato cavalcato da molti, una utente scrive: “Tu che dalla platea hai urlato ‘CITA GAZA’ sei tutti noi. Siamo con Ghali, con Gaza, con la Palestina libera. Siamo la maggioranza rumorosa”. La coda di un Festival attraversato da mille polemiche e che è destinata a far discutere ancora.