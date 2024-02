Fiorello "paccato" all'ultimo secondo, "doveva essere qui": chi lo scarica

15 febbraio 2024 a

Forfait a Viva Rai2. Nella puntata di giovedì 15 febbraio, Fiorello è rimasto senza ospite. A declinare all'ultimo l'invito è Alfa, reduce da Sanremo. Nessun dispetto. Il ragazzo infatti è ammalato. "Alfa - ha detto il conduttore - sarebbe dovuto essere qui con noi oggi, ma a causa della febbre alta non è potuto venire a Viva Rai2". Lo showman si è anche detto dispiaciuto della sua assenza, motivo per cui ha iniziato a ballare la canzone portata dall'artista sul palco dell'Ariston, "Vai", con tutto lo staff della trasmissione.

Sempre sul festival musicale, Fiorello è tornato a parlare della polemica che ha investito la Rai. E, più in particolare, Mara Venier e Roberto Sergio. Al centro i comunicati pro-Israele di Viale Mazzini letti dalla conduttrice di Domenica In. "Far leggere quelle veline è stato un errore, ma adesso calmiamoci tutti - è stato l'appello -. È successo ed è stato stigmatizzato abbondantemente. Adesso calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene. Addirittura hanno dovuto assegnare la scorta all'ad Sergio, finisce che la daranno anche a me".

"Pare che ieri ci sia stata una lite furibonda": Rai, Fiorello fa tremare i vertici

Infine non è mancata l'ironia sul "ballo del qua qua" con John Travolta: "La gag fa infuriare FdI, possibile interrogazione in Parlamento alla Rai. Mi sembra giusto, è indubbiamente un argomento da dibattere - ha ironizzato Fiorello -. Lo sanno tutti poi che le papere sono di sinistra. Giorgia, digli qualcosa. Se perdiamo tempo su questa cosa qui vengo lì...".