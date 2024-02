Angelina Mango, Giuseppe Carigliano rivela: "Sono presente, ma non sono suo padre"

18 febbraio 2024 a

A Di Più parla il papà del fidanzato di Angelina Mango. "Mio figlio e Angelina si vogliono bene, vivono insieme, sono ragazzi discreti e molto riservati. Noi rispettiamo la loro riservatezza, il loro modo di vivere la vita nel mondo dello spettacolo. Sono così giovani, è giusto che si costruiscano da soli il loro avvenire", ha spiegato Giuseppe Cirigliano, professione veterinario, padre di Antonio, il chitarrista di Angelina Mango. Dopo la vittoria la Festival, gli occhi sono puntati sulla cantante e sulla sua vita privata.

Angelina Mango ha dovuto subire la perdita del padre, un vuoto pesante che ha cercato di scacciar via onorando l'arte di Pino Mango e omaggiandolo con "La Rondine" alla serata cover del Festival di Sanremo. E adesso è il suocero un po' a darle quel conforto paterno che le è mancato in questi anni: "Hanno iniziato a suonare insieme a Milano - ha raccontato a Di Più - È lì che si sono conosciuti. Mio figlio Antonio, sempre a Milano, studiava in una scuola di musica che si chiama CPM". E ancora: "Me la ricordo per quella grande timidezza che hanno entrambi e che li lega, Antonio presentò Angelina a me e a sua madre dicendoci che era un’amica. Ma ci sembravano troppo felici perché fosse vero, e a noi bastava solo quello. Però capimmo subito che il rapporto era molto forte. Conoscendo nostro figlio, fu scontato che non ci avrebbe detto altro. Una ragazza piena di luce. È un sole: può dare luce a chiunque abbia al suo fianco".

E sulle voci di una crisi tra i due, il padre di Antonio risponde così: "Alla loro età non è facile capire quello che nasce e quello che muore. I sentimenti dei ragazzi sono cose loro, sono cose delicate. Un genitore deve lasciare che vadano da soli, che si fermino e magari ripartano". Infine parla del suo rapporto con Angelina: "Abbiamo un bel rapporto, cerco di essere sia il padre di Antonio sia una figura presente nella vita di Angelina. Però non è mia intenzione sostituirmi al padre, assolutamente: non sarebbe giusto e non lo concepisco. Se c’è da dare un consiglio, però, Angelina sa che può contare su di me. Conosco anche Laura, la madre di Angelina: a Milano è lei il riferimento per le cose dei figli...".