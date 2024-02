Affari Tuoi, il retroscena su Laura e Teodolinda: cala il gelo dopo il pacco 10

19 febbraio 2024 a

a

a

Affari Tuoi non tradisce mai le aspettative. Nella puntata andata in onda ieri sera, domenica 18 febbraio, è l'Umbria protagonista con Laura e mamma Teodolinda. Di fatto la partita scivola via in modo trionfale. Fatti fuori tutti i pacchi rossi, la concorrente è arrivata all'ultimo giro con il pacco 10 in mano e con da un lato 200mial euro e il pacco blu da 75 euro dall'altro. Una condizione ideale per cercare di portare a casa il bottino pieno.

E invece le cose sono andate all'esatto opposto. Laura infatti ha accettato l'offerta da 45mila euro del dottore, salvo poi scoprire che tra le mani aveva i 200mila euro. A questo punto in tanti da casa hanno fatto notare un retroscena piuttosto curioso sulla partita di Laura ad Affari Tuoi. Infatti la concorrente ha pescato il sesto pacco dalla "trottola" pre-partita come indicato dalla figlia di 11 anni.

"Io a Oscar lo avevo detto, ma lui...": disastro ad Affari tuoi, il sospetto sul pacco 2

E guarda caso il pacco prelevato è il numero 10, un numero che per stessa ammissione della concorrente è legato al padre scomparso. Insomma, il pubblico e lo stesso Amadesu hanno ricordato alla concorrente che forse avrebbe dovuto ascoltare le parole del figlio e il segnale, quasi come un dono, da parte del padre. Di certo 45mila euro sono una cifra di tutto rispetto, ma quando si sono resi conto, mamma e figlia, di avere nel pacco 10 200mila euro, l'umore in studio è del tutto cambiato...