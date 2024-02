Affari Tuoi, Oscar nel mirino del pubblico: "Nel pacco 2 niente, ma lui..."

17 febbraio 2024 a

Ad Affari Tuoi, il signor Oscar vince il premio simpatia. Nel corso dell'ultima puntata andata in onda ieri sera, venerdì 16 febbraio, il concorrente, accompagnato dalla moglie, ha stupito tutti per il suo modo di fare e per quella simpatia che con non lo ha mai abbandonato dal primo all'ultimo pacco fino alla regione fortunata. E fortunata la sua serata non lo è stata affatto. Prima ha bruciato tutti i pacchi rossi e ha anche rifiutato offerte sostanziose da parte del dottore.

Il pubblico alle sue spalle ha rumoreggiato più volte e qualche voce si è fatta sentire per mandare un avvertimento al concorrente. Infatti qualche spettatore tra le poltrone rosse dello studio della Rai ha mandato un segnale chiaro a Oscar: "Nel pacco 2 che hai in mano non c'è nulla".

Parole a cui lo stesso Oscar non ha dato peso. Ma a fine partita, quando i giochi erano ormai fatti, nel pacco delsignor Oscar c'erano zero euro. Immediata la reazione del pubblico che lo ha ripreso per non aver ascoltato la previsione degli spettatori e soprattutto una signora, ormai diventata una sorta di "veggente" di Affari Tuoi ha ribadito: "In questo pacco non c'è nulla, io l'avevo detto". Il povero Oscar è stato costretto a ripiegare sulla Regione Fortunata. Ma con scarsi risultati, è tornato a casa a mani vuote.