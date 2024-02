Chiara Ferragni, "tutte le sfighe di questo periodo": un video rivelatorio

22 febbraio 2024 a

"Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo". Un video pubblicato da Chiara Ferragni sul proprio profilo TikTok assume all'improvviso tutto un altro significato.

Il filmatino che la ritrae con il figlio Leone, con in sottofondo il verso di una civetta, sembra un simpatico sfogo intimo. Impossibile non negarlo anche alle ben note vicissitudini professionali e giudiziarie, con l'inchiesta per truffa aggravata che la vede coinvolta per i casi di beneficenza poco trasparente legati alle campagne per il pandoro Balocco e le uova di Pasqua. Ma i rovinosi rumors delle ultime ore, che parlano di crisi coniugale conclamata e di un Fedez che da giorni avrebbe già abbandonato la casa a Milano senza più farvi ritorno, aggiungono una interpretazione ben più pesante e maliziosa al tutto.

Il video di TikTok è diventato virale, con oltre un milione di visualizzazioni in poche ore e migliaia di commenti. In tanti, perfidamente, ironizzano: "Sfighe? La procura le chiama con un nome diverso", "Sfighe = pandoro", "Hai fatto tutto tu", "Dire truffe pareva brutto". Essendo stato pubblicato prima delle indiscrezioni sulla rottura (presunta) con il marito, fortunatamente nessuno ha fatto riferimento ai guai sentimentali. Anche se più di qualche utente, a Milano Fashion Week in corso, ha sottolineato come la stessa influencer abbia disseminato di "indizi" i social: le foto insieme al marito sempre più rare, il cambio di immagine del proprio profilo Instagram (non più tutta la famiglia, ma solo Chiara e i due figli) e una immagine della mano sinistra senza fede nuziale.