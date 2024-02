Chiara Ferragni e Fedez, è finita: "Lui ha già lasciato casa"

Roberto Tortora 22 febbraio 2024 a

L’onda alta tra Chiara Ferragni e Fedez diventa maremoto, anzi una tempesta perfetta dal quale è impossibile salvarsi. La coppia più famosa dello showbiz si è lasciata e il rapper milanese avrebbe già lasciato la loro casa.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo mesi di tensioni crescenti e incrociate. Mai così lontani i due coniugi, la famiglia “perfetta” e invidiata da tutti gli italiani. Apparizioni in coppia sempre più sporadiche, viaggi separati, numerosi indizi social che non giocano a favore dell’unione dei due. Soprattutto Chiara, travolta dalla tempesta mediatica relativa ai processi in corso delle sue aziende, regala nuovi spunti: dopo aver postato la foto della sua mano sinistra senza anelli al dito e aver cambiato la foto profilo scegliendo un’immagine esclusiva con i suoi figli, ha condiviso la canzone What Now di Rihanna, mettendone in risalto alcuni versi importanti. Fedez ha lasciato casa domenica scorsa e non è più rientrato.

In particolare, la Ferragni ha evidenziato questi passaggi: “Ho ignorato questo grosso nodo in gola – Non dovrei piangere – Le lacrime erano per i giorni più deboli – Adesso sono più forte, o almeno così dico – Ma manca qualcosa”. I riferimenti alla crisi con Fedez sono notevoli e l’hanno notato tutti. È chiaro che, in questo momento così difficile della sua vita professionale e sentimentale, Chiara rivolga le attenzioni principali ai suoi figli, Leone e Vittoria, gli unici che appaiono con lei sui social.

Gli ultimi post in cui Chiara compare insieme a Federico Lucia sono dello scorso dicembre, prima che scoppiasse il bubbone del “Pandoro-gate”, e dell’ultimo San Valentino con tanto di cenetta romantica, forse un canto del cigno della coppia. La sua mano sinistra, messa in bella evidenza, in cui non compaiono più né la fede né l’anello di fidanzamento sono un segnale macroscopico, anche se i gioielli sono però riapparsi nei giorni successivi.

Questa volta non sembra una semplice scaramuccia, ma sembra essere ai titoli di coda di una lovestory tra le più amate degli ultimi anni nel nostro Paese. Ultimamente Fedez è partito per un viaggio di lavoro a Miami e, quando si è festeggiato il compleanno di suo papà, la Ferragni era a Portofino con mamma e sorelle. Sono riapparsi insieme domenica scorsa, passando un pomeriggio alle giostre con i bimbi, come una famiglia felice. Forse l'ultimo passo, prima che Fedez lasciasse casa. I fan della coppia, infatti, non si fidano e temono che ormai la loro storia sia ai capitoli finali.