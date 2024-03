Federica Panicucci nuova signora della tv: Mattino Cinque raddoppia

Alessandra Menzani 02 marzo 2024 a

Federica Panicucci, soldato in casa Mediaset, sempre pronta a puntare la sveglia prestissimo per essere in onda a Mattino Cinque, è talmente infaticabile che si prepara a fare gli “straordinari”. Una manovra inedita per il piccolo schermo è infatti quasi pronta: forse già da questo lunedì la conduttrice, dopo aver salutato i telespettatori alle 11 su Canale 5, “planerà” direttamente su Rete4 per proseguire nel racconto dell’attualità con un nuovo format, che non a caso si chiamerà Mattino Quattro.

Secondo le indiscrezioni del sito specializzato TvBlog, Federica starebbe per sbarcare al timone di un secondo contenitore mattutino Mediaset forte dei suoi quindici anni salda al timone di Mattino Cinque. Un contenitore- si legge- pensato per riaccendere il racconto della cronaca in diretta anche sulla rete Mediaset dopo il lavoro già svolto per l’access prime time e la prima serata con l’arrivo di Bianca Berlinguer.

STAFFETTA - Mattino Quattro dovrebbe rappresentare una sorta di staffetta con Mattino Cinque. La partenza sarebbe prevista intorno alle ore 11, quindi immediatamente dopo la chiusura del format mattutino condotto su Canale5 da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, con conclusione fissata un’ora dopo, quindi intorno alle 11.55, poco prima dell’edizione delle 12 del Tg4. Per Federica si tratterebbe quindi di una promozione sul campo ottenuta dopo gli ottimi ascolti realizzati nella fascia del mattino di Canale 5.

I temi trattati dal programma dovrebbero essere quelli che già caratterizzano il format mattutino di Canale5, quindi cronaca, attualità, costume e società. Mattino Quattro, oltre che su Rete4, dovrebbe essere trasmesso anche da TgCom 24, la rete all news sul digitale terrestre.

Quando la Panicucci balzerà da un canale all’altro non sarà sola: si fa infatti il nome di Roberto Poletti, opinionista dei programmi di Rete 4 nelle trasmissioni È di nuovo carta bianca e Prima di domani condotti da Bianca Berlinguer ed ex conduttore di Unomattina e inviato di Alberto Matano a La vita in diretta, entrambi su Raiuno. Nato a Feltre (in provincia di Belluno) il 29 luglio 1971, esordisce nel giornalismo quando ha 20 anni come collaboratore del quotidiano L’Indipendente di Vittorio Feltri. Nel 1995 diventa giornalista professionista. Comincia poco dopo a lavorare per Radio 24, per poi passare a Telelombardia: qui si occupa della rassegna stampa e di alcuni programmi d’informazione. Nel frattempo diventa anche direttore di Radio Padania Libera.

Nel 2004 Poletti conduce su 7 Gold il programma Aria pulita e fa molto parlare di sè quando imbastisce una sollevazione per bloccare una proposta bipartisan per l'estensione dei rimborsi elettorali alle elezioni suppletive. Lo stesso anno conduce anche Carta straccia, in onda sulla rete lombarda Antennatre.

VETERANA - Federica Panicucci è alla sua quindicesima stagione a Mattino Cinque e da qualche anno presidia brillantemente anche il Capodanno Mediaset. Il format mattutino della rete ammiraglia del Biscione garantisce sempre robusti ascolti “contro” il competitor della Rai Storie Italiane con Eleonora Daniele che ha il traino di Unomattina, che pure si difende bene. I due programmi, va detto, non sono perfettamente sovrapponibili. Nata il 27 ottobre del 1967 a Cecina, la conduttrice ha esordito sul piccolo schermo con un mostro sacro come Enzo Tortora nella trasmissione Portobello. Diventa molto popolare negli anni Novanta con diversi programmi di Italia 1, rete di cui diventa un volto simbolo, tra cui diverse edizioni del Festivalbar. Voce anche radiofonica, dopo un periodo su Rai 2 alla conduzione di alcuni programmi dedicati ai sentimenti, nel 2006 è tornata a Mediaset, dove ha guidato la prima edizione de La pupa e il secchione. Fino alla consacrazione di Mattino Cinque