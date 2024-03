Prima di domani, Capezzone dà una lezione alla sinistra: "Cosa ha fatto Meloni per la tv"

08 marzo 2024 a

Le femministe che sono scese in piazza oggi, venerdì 8 marzo, hanno usato anche questa volta la piazza per insultare il premier Giorgia Meloni. Infatti i cori sono stati scanditi con slogan "Meloni vaff***" e altre espressioni ancora più colorite.

E la sinistra, cavalcando la piazza a poche ore dal voto in Abruzzo, ha attaccato il presidente del Consiglio: "Un governo, guidato per la prima volta da una donna che ha però peggiorato la vita delle donne: questa è purtroppo l’amara ed oggettiva fotografia di un anno e mezzo di potere della destra e che emerge drammaticamente proprio l’8 marzo. Non mi riferisco soltanto alle continue esternazioni di esponenti dei partiti maggioranza che, dai piccoli comuni all’esecutivo, hanno rafforzato in questi mesi l’ideologia patriarcale riducendo la donna esclusivamente a madre e moglie devota, ma ai numerosi provvedimenti che hanno mortificato l’universo femminile. Dai tagli ad ’Opzione donnà per le pensioni, allo stop all’Iva sugli assorbenti; dalla riduzione dei bonus mamme per i redditi bassi alla bocciatura del salario minimo che avrebbe garantito una parità di genere salariale: sono solo alcune delle molteplici scelte del Governo Meloni che hanno penalizzato le donne", ha affermato Emilio Fossi, deputato Pd e segretario dem della Toscana.

E a Prima di Domani, il talk show di rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, arriva la risposta che chiude i giochi del direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone: "Giorgia Meloni ha vissuto tutta la sua vita politica in un ambiente maschile e ha battuto tutta una serie di uomini. Il suo governo ha invertito la rotta sull'occupazione femminile, perché non possiamo riconoscerlo almeno oggi?".