Affari Tuoi, chi è davvero lo "iettatore": la rivelazione spiazza lo studio

14 marzo 2024 a

a

a

Ad Affari Tuoi va in scena qualcosa di impensabile: uno spettatore del pubblico è stato "identificato". Una gag che ha divertito e non poco il pubblico presente in studio nel corso della puntata andata in onda mercoledì 12 marzo. Orlando e la moglie disputano una partita davvero sfortunata: i pacchi blu e quelli rossi volano via come birilli e si arriva all'ultimo giro di boa con la richiesta irrinunciabile di approdare alla Regione Fortunata.

Qualcosa però va per il verso storto, la sfortuna si accanisce anche nel gioco finale e alla Regione Fortunata si consuma il disastro. I due concorrenti tornano a casa a mani vuote. Ma c'è un dettaglio di questa ultima puntata di Affari Tuoi che verrà ricordato: la scorribanda di Amadeus tra il pubblico per identificare lo "iettatore", lo spettatore che prima ha gufato sui due concorrenti e che subito dopo ha consigliato ai concorrenti di andare alla Regione Fortunata suggerendo la Toscana.

"Ma lei poverina, automa, non parla!": Diego "maledetto" fa infuriare tutti ad Affari Tuoi

Ma quella fortunata era il Trentino Alto Adige. Amadeus, scherzando sulla professione da carabiniere del concorrente, si è avvicinato allo "iettatore" e ha chiesto allo spettatore il documento: "Favorisca i documenti prego!". E lo spettatore ha consegnato ad Amadeus la sua carta d'identità: "Ah qui abbiamo Pierluigi Lupo, ecco lo abbiamo identificato". Applausi e risate in studio, poi l'epilogo della serata con la sfortunata chiusura della partita.