Checco Zalone, il veleno di Corona: "Ha un flirt con Virginia Raffaele"

Un'indiscrezione che potrebbe davvero scaldare il gossip, soprattutto quello dell'estate che ormai è dietro l'angolo. Protagonista delle malelingue e dei veleni è l'uomo più divertente d'Italia: Checco Zalone. Secondo alcune indiscrezioni riportate dal sito di Fabrizio Corona "DillingerNews", l'attore avrebbe interrotto la relazione con la sua compagna. Il condizionale è d'obbligo in questi casi perché non c'è alcuna conferma. Ecco cosa scrive Fabrizio Corona su questa vicenda: "Sappiamo con certezza che Zalone è residente in Puglia, per l’esattezza a Bari e che ha due figlie con quella che ad oggi possiamo chiamare ex compagna, perché non si è mai voluto sposare - ha sottolineato Fabrizio Corona su DillingerNews -. Sembra che lo showman abbia comprato un’altra casa a Bari nello stesso palazzo in cui abita la sua famiglia, proprio per poter mantenere la sua privacy e un certo distacco, senza stare lontano dal suo grande amore, ovvero le sue bambine".

Poi però sempre Corona aggiunge un dettaglio che va oltre e che insinua la presenza di un'altra donna nella vita dell'attore: "L’altra novità è che Checco Zalone ha comprato una casa a Roma perché il cuore dell’uomo che da anni fa ridere l’Italia intera è occupato, udite udite, dall’imitatrice più in auge che ci sia in Italia in questo momento: Virginia Raffaele. È un amore che hanno tentato di tenere nascosto, ma sappiamo che, ogni qualvolta lui venga a Roma, e questo accade molto spesso, si vedono e consumano il loro sentimento sempre più vivace". Staremo a vedere se si tratta di una bufala...