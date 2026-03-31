Abbuffata live: da Vasco Rossi a Sal Da Vinci

Qualche tempo fa tutti gli artisti, grandi, medi e piccoli, utilizzavano i tour per lanciare l'ultimo disco in uscita. Oggi che non si vendono più cd e il surreale mercato della musica da acquistare verte, pur con numeri piccolissimi, sui vinili perché trionfa la nostalgia o la voglia di quei 33 giri grandi, colorati e suggestivi, così un artista punta unicamente sui live. La “collezione” primavera-estate dei tor promette bene con una colossale varietà di date, location, cantanti, generi musicali e proposte che accontentano chiunque. In pratica, ogni sera si canta e si balla.

Per i fan dei Maroon 5 da non perdere l’unica data milanese, all’Ippodromo, il 25 giugno. Passando ai big nostrani, sottolineiamo che i sold out sono già riservati ai soliti noti: Vasco Rossi, per esempio, aprirà le sue avventure negli stadi 2026 a Rimini, il 30 maggio, per poi toccare località che aveva saltato lo scorso anno. Quindi Ferrara (5-6 giugno), Olbia (12-13), Bari (18-19), Ancona (23-24) e Udine (28-29 giugno). L’Overdose d’amore di Zucchero, che è un must nel quale si contano sempre pochi posti vuoti, prende il via dal stadio di Udine il 4 giugno per girare l’Italia: Bologna, Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Cesare Cremonini, invece, dopo gli stadi nel 2025 ha scelto location alternative dal 31 maggio: l’aeroporto di Gorizia, il Circo Massimo romano, gli ippodromi di Milano e Firenze, il circuito di Imola. Il tour Certe Notti 2026 di Ligabue celebra i 30 anni dall’uscita del celebre album Buon compleanno Elvis con quattro grandi concerti negli stadi dal 5 giugno (Bibione, Roma, Torino, Milano) e un successivo tour autunnale nei palasport.

E se Claudio Baglioni toccherà l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, con il colossale GrandTour - La vita è adesso per ricordare il disco più venduto di tutti i tempi in Italia, partendo da Venezia il 29 giugno, i Pooh spegneranno le candeline con Pooh 60 - La nostra storia. Prime date all’Arena di Verona dal 14 maggio, poi via senza fiato sino all’autunno quando si chiuderà la loro avventura nei palasport. Torna in pista, dopo anni silenzio, e guai familiari, anche Tiziano Ferro che ha annunciato durante il Festival di Sanremo il nuovo tour negli stadi: non ne farà pochi visto che parte dalla data zero di Lignano Sabbiadoro (30 maggio) per una faticata: San Siro (6 giugno), quindi Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina il 12 luglio. Sempre stadi anche per Eros Ramazzotti che frequenterà gli impianti solitamente frequentati dalla sua amatissima Juventus: ci sarà non per giocare a calcio (è un attaccante molto bravo) ma per cantare nel World Tour 2026. Porterà le sue storie di periferia a giugno: il 6 via a Udine, il 27 chiusura a Torino.

E poi gli ultimi annunci, freschi freschi: Arisa non si riposerà molto, questa estate. Il 20 maggio partirà da Civitanova Marche per un tour ambizioso che farà da palcoscenico ideale per i brani del nuovo album Foto mosse. Edoardo Bennato annuncia quattro show per il suo Quando sarò grande tour (Venezia il 6 luglio, poi Roma Circo Massimo, Empoli e Pompei). Tommaso Paradiso allunga i live nei palasport con date estive del tour ispirato al brano sanremese I romantici. Infine non poteva mancare - Sal da Vinci scalderà la voce per l’Eurovision dando il via alla tournée all’Arena Flegrea di Napoli. Previsti, poi, appuntamenti in numerose città italiane: da Cattolica a Roma passando per Agrigento e Forte dei Marmi. In mezzo infilerà anche un paio di matrimoni il mitico Sal.