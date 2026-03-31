Abbuffata live: da Vasco Rossi a Sal Da Vinci

Qualche tempo fa tutti gli artisti, grandi, medi e piccoli, utilizzavano i tour per lanciare l'ultimo disco in uscita. Oggi che non si vendono più cd e il surreale mercato della musica da acquistare verte, pur con numeri piccolissimi, sui vinili perché trionfa la nostalgia o la voglia di quei 33 giri grandi, colorati e suggestivi, così un artista punta unicamente sui live. La “collezione” primavera-estate dei tor promette bene con una colossale varietà di date, location, cantanti, generi musicali e proposte che accontentano chiunque. In pratica, ogni sera si canta e si balla.
Dalle Alpi alla Trinacria. Partiamo dai big stranieri: Bruno Mars (14 e 15 giugno) nonché gli Iron Maiden (17 dello stesso mese) occuperanno San Siro con il loro heavy-rock mentre Campovolo, solitamente casa musicale di Ligabue, ospiterà l’attesissimo show di Kanye West il 18 luglio. A Firenze i Linkin Park inonderanno il 26 giugno, con il loro rock alternativo, l’ippodromo di Firenze. Non male il cartellone del Lucca Summer Fest dove si esibiranno, fra gli altri, David Byrne (25 giugno), Jamiroquai (4 luglio), John Legend (5), Katy Perry (19) e l’archeologico Tom Jones (28).
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Per i fan dei Maroon 5 da non perdere l’unica data milanese, all’Ippodromo, il 25 giugno. Passando ai big nostrani, sottolineiamo che i sold out sono già riservati ai soliti noti: Vasco Rossi, per esempio, aprirà le sue avventure negli stadi 2026 a Rimini, il 30 maggio, per poi toccare località che aveva saltato lo scorso anno. Quindi Ferrara (5-6 giugno), Olbia (12-13), Bari (18-19), Ancona (23-24) e Udine (28-29 giugno). L’Overdose d’amore di Zucchero, che è un must nel quale si contano sempre pochi posti vuoti, prende il via dal stadio di Udine il 4 giugno per girare l’Italia: Bologna, Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Cesare Cremonini, invece, dopo gli stadi nel 2025 ha scelto location alternative dal 31 maggio: l’aeroporto di Gorizia, il Circo Massimo romano, gli ippodromi di Milano e Firenze, il circuito di Imola. Il tour Certe Notti 2026 di Ligabue celebra i 30 anni dall’uscita del celebre album Buon compleanno Elvis con quattro grandi concerti negli stadi dal 5 giugno (Bibione, Roma, Torino, Milano) e un successivo tour autunnale nei palasport.
E se Claudio Baglioni toccherà l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, con il colossale GrandTour - La vita è adesso per ricordare il disco più venduto di tutti i tempi in Italia, partendo da Venezia il 29 giugno, i Pooh spegneranno le candeline con Pooh 60 - La nostra storia. Prime date all’Arena di Verona dal 14 maggio, poi via senza fiato sino all’autunno quando si chiuderà la loro avventura nei palasport. Torna in pista, dopo anni silenzio, e guai familiari, anche Tiziano Ferro che ha annunciato durante il Festival di Sanremo il nuovo tour negli stadi: non ne farà pochi visto che parte dalla data zero di Lignano Sabbiadoro (30 maggio) per una faticata: San Siro (6 giugno), quindi Torino, Bologna, Padova, Napoli, Roma, Ancona, Bari e Messina il 12 luglio. Sempre stadi anche per Eros Ramazzotti che frequenterà gli impianti solitamente frequentati dalla sua amatissima Juventus: ci sarà non per giocare a calcio (è un attaccante molto bravo) ma per cantare nel World Tour 2026. Porterà le sue storie di periferia a giugno: il 6 via a Udine, il 27 chiusura a Torino.
E poi gli ultimi annunci, freschi freschi: Arisa non si riposerà molto, questa estate. Il 20 maggio partirà da Civitanova Marche per un tour ambizioso che farà da palcoscenico ideale per i brani del nuovo album Foto mosse. Edoardo Bennato annuncia quattro show per il suo Quando sarò grande tour (Venezia il 6 luglio, poi Roma Circo Massimo, Empoli e Pompei). Tommaso Paradiso allunga i live nei palasport con date estive del tour ispirato al brano sanremese I romantici. Infine non poteva mancare - Sal da Vinci scalderà la voce per l’Eurovision dando il via alla tournée all’Arena Flegrea di Napoli. Previsti, poi, appuntamenti in numerose città italiane: da Cattolica a Roma passando per Agrigento e Forte dei Marmi. In mezzo infilerà anche un paio di matrimoni il mitico Sal.