Affari Tuoi, la frase di Alessia che ferma lo studio: "Papà ha seguito una strada sbagliata"

Ad Affari tuoi va in scena forse una delle puntate più commoventi di questa stagione. Protagonista nella puntata di mercoledì 20 marzo è la concorrente della Liguria, Alessia, accompagnata dal fidanzato Matteo. La sua gara è di quelle che sembrano finire su un binario morto. I pacchi blu all'inizio cominciano a saltare via. Poi però qualcosa cambia e di fatto la fortuna volta le spalle ad Alessia. Infatti i pacchi rossi pesanti vengono persi per strada e si arriva al giro finale in cui il dottore fa un'offerta davvero bassa e vola via anche l'ultimo pacco rosso. Così si accende il tabellone della "regione fortunata".

Ed ecco che la fortuna riappare con la scelta provvidenziale della "Sardegna" e la vittoria finale di 50.000 euro. La "Sardegna" è stata scelta dal fidanzato, i due sono molto legati alla terra sarda, lì hanno fatto uno dei primi viaggi e lo zio di Matteo è sardo. Ma in questa puntata c'è una frase e un racconto straziante che la stessa Alessia ha fatto e che ha colpito il pubblico: "Sono cresciuta con mia nonna. Lei è ed è stato il mio pilastro. Mia mamma è scomparsa presto, mio papà invece c'è ancora ma non ci siamo frequentati tanto. Ha fatto degli errori, ha frequentato brutte amicizie e ora sta cercando di recuperare terreno nella vita".

E su questo racconto che riguarda il papà lo studio è rimasto di sasso, parole così forti non si sentivano da tempo ad Affari Tuoi. E il pubblico sia in studio che sui social ha apprezzato e non poco la sincerità di questa ragazza che si è portata a casa un gruzzoletto non male per poter prendersi una rivincita sulla vita.