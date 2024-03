Affari Tuoi, Marco e il disastro del pacco finale: "Ora potete piangere"

25 marzo 2024 a

Marco dalla Toscana la combina grossa ad Affari tuoi. La puntata andata in onda questa sera 25 marzo è stata davvero mozzafiato. Il concorrente di fatto ha messo fuori gioco tutti i pacchi rossi tranne uno, quello da 200.000 euro. Poi si è ritrovato al giro finale con due pacchi blu, da zero e un euro e uno solo rosso. Il dottore, considerando il pacco ghiotto da 200.000 ha offerto 30.000 euro al concorrente. Dopo aver consultato la sua compagna (che molto probabilmente avrebbe accettato l'offerta) ha di fatto rifiutato l'offerta per andarsi a schiantare poi alla regione fortunata dove è rimasto con le tasche vuote.

E così dopo la puntata è diventato virale lo sguardo della compagna quando i 200.000 euro sono volati via proprio un secondo dopo aver rifiutato l'offerta. E così su X in tanti hanno commentato quanto accaduto: "Comunque il dottore ha offerto 30k e avevano ancora tre pacchi, non avessero trovato i 200k subiti magari avrebbe offerto il cambio e potevano comunque tornare con 0€ quindi l’offerta andava accettata in due secondi".

E ancora: "Adesso potete piangere. Chi troppo vuole nulla stringe. cià", scrive un altro telespettatore un po' stizzito. Infine c’è chi sconfortato afferma: "Il fatto che ci siano tanti giovani che hanno bisogno di soldi fa tanto riflettere. Questo é lo specchio di una società dove per i giovani non c’è futuro, dove si vive il presente nell’incertezza del domani, dove si corre sempre più veloce per raggiungere cosa? Nulla".