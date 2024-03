Elettra Lamborghini al concerto della Pausini: "Lolita, perso un pezzo della mia vita"

31 marzo 2024 a

Elettra Lamborghini è una grandissima fan di Laura Pausini. E così durante l'ultima concerto della cantante, icona del pop italiano in tutto il mondo, la Lambroghini ha pubblicato sui profili social diversi post, video e stories. Ma un messaggio ha particolarmente colpito i fan: "È stato magico, giuro - ha scritto Elettra Lamborghini nelle sue Instagram stories -. La canzone "Scatola" è speciale per me, mi ha sempre ricordato la mia Lolita. Inutile dirvi che ho iniziato a piangere". Ma chi è Lolita? È la sua storica cavalla venuta a mancare da poco.

"Lolita mi ha lasciata per una brutta colica - aveva scritto tempo fa Elettra Lamborghini su Instagram -. Solo 21 anni non ci posso credere, 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta, eri cosí bella e bisbetica. Mi sento cosí male per averti fatta operare. Non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo? Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?". "Tutti i ricordi piu belli della mia adolescenza li ho con te - aveva scritto la cantante -. Ho letteralmente perso la parte piú importante della mia vita, mi sento così vuota. Pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita é imprevedibile. Sei stata il piú bel regalo che la vita mi potesse fare".