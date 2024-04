Affari Tuoi, Rocco sbaglia tutto col pacco 14. Piovono critiche: "Questo mi fa paura"

02 aprile 2024 a

Ad Affari Tuoi il protagonista assoluto della puntata di martedì 2 aprile è Rocco. Il concorrente, accompagnato dalla moglie Anna, gioca un partita quasi perfetta. Via quasi tutti i pacchi blu. Poi arriva il primo cambio, Rocco si libera del pacco 8 che conteneva 100 euro e prende il pacco 14 a cui è legatissimo perché gli ricorda il giorno che ha conosciuto sua moglie. Ma quando mancano ormai gli ultimi colpi, sul campo restano i pacchi da 100.000, uno da 10.000 e uno da 10 euro. Il dottore offre 25.000 euro e Rocco decide di accettare l'offerta. A questo punto i giochi sono fatti. Rocco resta senza fiato nell'attesa di venire a conoscenza del contenuto del suo pacco. Innanzitutto scoprire che sul banco dei pacchisti c'è quello da 10 euro. E questo provoca già qualche dubbio sulla scelta di accettare l'offerta. Ma la beffa si consuma sui titoli di coda quando Rocco dalla Basilicata apre il suo pacco, il numero 14: dentro ci sono 100.000 euro. La prima frase che dice alla moglie è "non fa niente".

Ma la delusione sui volti dei due concorrenti è molto evidente. E così su X si scatenano i commenti: "Rocco però non puoi fare a cambio con il pacco di patrizio delle marche per poi accettare un’offerta queste sono le basi di affari tuoi".

"Fegati scoppiati, Maalox": Affari Tuoi, i fango-social contro Meloni e governo

E ancora: "La moglie non avrebbe accettato, sarebbe andata avanti. Lo sapeva. Mannaggia Rocco, ti ricorderemo sempre per la tua vociona e la faccia di pasqua". Infine c'è chi si rivolge ai compagni di "serata", ovvero a tutti coloro che commentano live la puntata: "È assurdo che quando ci sono i soldi la sensazione ce l’abbiamo TUTTI, ho provato a ragionare razionalmente ma dentro di me ho sempre avuto la sensazione che i soldi stavano nel pacco loro, e ho letto che anche per la maggior parte di voi è stato così, fa paura".