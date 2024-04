Affari Tuoi, Margherita e il sospetto dopo l'ultimo pacco: "Per lanciare il Clandestino 20mila euro"

08 aprile 2024 a

Margherita da Pescara è la protagonista della puntata di Affari Tuoi di lunedì 8 aprile. La partita è stata molto difficile. E l'inizio è subito di quelli che scrivono una serata da dimenticare. Con i primi sei tiri hanno aperto tanti pacchi rossi, in particolare quello da 200mila e 100mila, ma anche 75mila. In gara restano solo i pacchi da 300mila euro e i 50mila euro oltre i 10mila 20mila e 30mila. Poi l'offerta del cambio.

Via il pacco 16 che viene subito aperto: era un blu. Ma dopo la chiamata di altri sei pacchi svaniscono nel nulla anche i 300mila euro. A questo punto il dottore offre 10mila euro. Ma la proposta viene rispedita al mittente: "Ce la vogliamo giocare, andiamo avanti".

Poi dopo altri due tiri addio anche ai 20mila e ai 30mila euro. Una vera disfatta che costringe i concorrenti prima a rifiutare l'offerta da 3mila euro e poi il tentativo estremo della regione fortunata. I due hanno scelto, per 100mila euro, la Valle d’Aosta. Purtroppo il tentativo è fallito, e come seconda regione è stata scelto il Friuli Venezia Giulia. Scelta sbagliata perché quella giusta era il Piemonte. E c'è chi su X rimprovera il dottore e avanza un sospetto: "Una volta il dottore taroccava meglio, per il lancio di una nuova fiction avrebbe tenuto fino alla fine i 4 pacchi più grandi mentre stasera per il lancio de #IlClandestino solo 30 e 10mila euro...". La polemica è servita.