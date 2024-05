Kate Middleton, lo schiaffo di Camilla: "William, ti consiglio di divorziare"

17 maggio 2024 a

Camilla Parker Bowles, Regina consorte, avrebbe consigliato al principe William di divorziare da Kate Middleton. Pare infatti che la Regina sia una sostenitrice di Rose Hanbury, la presunta amante del primogenito di Re Carlo, con la quale è pure stata immortalata di recente a un evento al quale non ha potuto partecipare Kate che sta combattendo contro il cancro e si è sottoposto a un ciclo di chemioterapia.

Bisogna poi ricordare che Camilla e la principessa del Galles non sono mai stati in buoni rapporti, anzi, nell'ultimo periodo pare proprio che si siano incrinati. Secondo quanto riportano alcuni media esperti di Famiglia Reale citati dal sito del Corriere dello Sport, addirittura la Regina consorte avrebbe detto a William di prendere in considerazione l'idea del divorzio se non è più felice, di fare insomma come hanno fatto suo padre e Lady Diana.

Parole che inevitabilmente hanno fatto infuriare la povera principessa Kate che avrebbe vissuto questo "consiglio" come un vero e proprio tradimento, a maggior ragione date le sue attuali condizioni di salute.

Il gossip su William e Rose impazza dal 2019 ma negli ultimi due anni le voci di una loro liason si sono fatte sempre più insistenti. E le ultime immagini della Hanbury a fianco di Camilla sono state lette come un segno di sostegno della Regina alla presunta amata di William. Una vera e propria bastonata per la principessa del Galles,