Quarta Repubblica, Scurati al veleno: "Non mi piacete", il video imbarazzante

23 aprile 2024 a

a

a

Il caso Scurati accende il dibattito a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 22 aprile. Nicola Porro ha mandato in onda un filmato di qualche tempo fa in cui si vedono le immagini di un inviato del programma che viene rimbalzato dallo scrittore, autore di M - Il figlio del secolo, con argomenti ben poco democratici.

È l'ottobre del 2022 e il conduttore manda un cronista a fare delle domande a Scurati, dopo che è stata pubblicata la trilogia su Mussolini. "Vorremmo chiederle se rischiamo un ritorno del fascismo", chiede il giornalista allo scrittore che si infastidisce subito. "No grazie", risponde.

Caso Scurati, i libri su Mussolini? Una raccolta di svarioni: ecco tutta la verità

Quindi l'inviato lo incalza: "Ma ha paura per il futuro dell'Italia?". "Non l'ho mai detto e non c'è bisogno di chiarire", ribatte Antonio Scurati. "Non con voi, non ho stima per il vostro lavoro", conclude in modo piuttosto maleducato l'autore. L'inviato di Porro però non demorde e insiste a porre domande. A quel punto lo scrittore sbotta: "Leggete i miei libri per conoscere la mia versione. Vi è piaciuto? A me non piacete voi".

Don Camillo batte la Bortone e Scurati: ascolti, la verità che imbarazza la sinistra

"La cosa che mi rode", commenta quindi il conduttore, "è che Alessandro Sallusti (che è in collegamento con Quarta Repubblica, ndr) mi fece pubblicare una recensione di M che mi piacque moltissimo, e da giurato del premio Strega l'ho pure votato... Per parlarne con Scurati mi sono beccato questo..."., conclude Porro.