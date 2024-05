Valentina Barbieri, una "Crozza al femminile": ecco una comica che fa ridere

Alessandra Menzani 01 maggio 2024 a

a

a

Valentina Barbieri, 28 anni, romana, quasi laureata in Ingegneria (le mancano tre esami) è la comica del momento essenzialmente per due motivi: la bravura nell’ entrare nel personaggio con le sue imitazioni (Ilary Blasi, Alessandra Amoroso, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani) è sicuramente notevole, ma quello che colpisce tantissimo è la capacità di essere immediatamente sul pezzo anche su fenomeni mediatici e non necessariamente su personaggi. Esempio: a GialappaShow, dove fa parte del cast fisso ormai da due stagioni (su Tv8) ha fatto il verso ai due protagonisti del Fabbricante di Lacrime, il film nel momento tanto seguito tanto involontariamente comico. E in questo ricorda un po’ Maurizio Crozza, con le dovute proporzioni.



Quasi cinquecentimila followers su Instagram e 960mila su TikTok, nel programma ha imitato Francesca Fagnani in Berve, alla romana. L’ultimo gioiellino della comica è la parodia di Ilary Blasi nella docu-serie di Netflix Unica in cui la conduttrice ha raccontato la fine del matrimonio con Francesco Totti. Un prodotto che era già surreale di suo, e qui si supera. Nella versione comica, che si chiama Quasi Unica, Valentina-Ilary rompe uno specchio in casa litigando con la figlia Chanel e così arrivano sette anni di sfighe: da Mediaset che le annuncia Elisabetta Gregoraci alla conduzione al posto suo alle borse di Hermes ritrovate ma tutte assolutamente false fino alla colf Evelina che le annuncia una telefonata con Mediaset che la vuole all’Isola dei famosi. Ma come naufraga a spaccare cocchi. Alla fine le mette le mani al collo, a Evelina.

"Mai provato un vegano a letto?": Daniela Martani punzecchia la Clerici | Video





Sempre il mercoledì sera la comica romana si trasforma nella cantante Alessandra Amoroso sfoggiando un salentino stretto molto buffo. In talento, Valentina Barbieri, se la gioca con Brenda Lodigiani, l’altra comica di punta della trasmissione, quella che si infila nei panni della cantante Annalisa a colpo di «uh», «eh», «ah». La stessa Annalisa ha duettato con lei in una gag del programma poi diventata virale. Alla faccia che le donne non fanno ridere.