Annalisa, la stroncatura più dolorosa: "Musichette dozzinali, non è più una ragazzina"

Dopo il Festival di Sanremo 2024, chiuso al terzo posto con Sinceramente - un tormentone ben lungi dallo spegnersi - Annalisa è sulla cresta dell'onda. Un successo enorme, una visibilità alle stelle, le radio che la passano a ripetizione, quei look sbarazzini e molto provocanti presentati alla kermesse rimasti nella mente di tutti, o quasi.

Eppure, c'è chi la stronca. Ovvio, nel mondo dell'arte. Ma la stroncatura in queste caso è una di quelle che fanno davvero male: a firmarla è Luca Jurman, vocal coach, produttore e soprattutto ex professore di canto di Annalisa ad Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Intervistato da FanPage ecco che proprio sull'artista risponde senza troppi fronzoli: "Cosa dovrei pensare della performance di una che canta Fra Martino Campanaro? Non è più una ragazzina e dovrebbe fare cose di alto spessore artistico, ma ha paura di farlo perché è come se tutta questa generazione dovesse abbassarsi a fare musichette dozzinali per poter avere successo, per vendere", picchia durissimo.

E per inciso, Luca Jurman ne ha anche per Alessandra Amoroso: "Su Alessandra sono talmente deluso. Questi ragazzi si sono fatti triturare. Cosa ti devo dire? Qui i fan mi si scateneranno contro ma io sono super partes, sono fan solo della musica e dell'arte, per questo ho sacrificato la mia vita, non sono fan delle persone. Alessandra si è trattenuta, è sempre mediosa. Lei poteva fare veramente molto di più tecnicamente. Così è come vedere qualcuno che potrebbe essere ma non è. È un vorrei ma non posso. È un po' la stessa cosa che vedo in Annalisa, ma anche nei The Kolors, Angelina Mango o Emma", conclude Jurman rincarando la dose (anche contro Annalisa).