L'Eredità, Francesca massacrata in presa diretta: "Varietà? Torna domani, va'..."

01 maggio 2024 a

a

a

Dopo una vittoria, una sconfitta. Siamo a L'Eredità, il quiz delle parole e dei loro legami condotto da Marco Liorni su Rai 1. La puntata è quella di martedì 30 aprile, dove la sconfitta è stata quella di Francesca alla Ghigliottina, dove giocava per 45mila euro (il montepremi potenziale iniziale era di 180mila euro). Al contrario, la vittoria era arrivata nella puntata precedente, dove Marika all'esordio alla Ghigliottina aveva azzeccato la parola misteriosa e incassato la bellezza di 47.500 euro.

Ma si diceva, Francesca. Una ragazza la cui somiglianza ad Annalisa, la cantante mattatrice all'ultimo Sanremo con Sinceramente, era oggettivamente molto spiccata. Infatti su X, laddove si raccolgono i seguaci de L'Eredità che commentano in presa reale la puntata, in molti insistevano proprio su quella somiglianza.

"Sinceramente si poteva indovinare", un caso a L'Eredità: Francesca stroncata da Annalisa

Ovviamente, la puntata è stata accompagnata dalle consuete polemiche, in particolare proprio per un legame tra quelli dell'atto finale della Ghigliottina. Francesca aveva a disposizione le seguenti parole per arrivare a una soluzione: colori, locale, casa, mezzo e cartella. Come risposta ha offerto "varietà", ma era sbagliata. La soluzione era "stampa". E le polemiche nel dettaglio montavano per il legame, oggettivamente non cristallino, tra casa e stampa. E così, se qualcuno su X dileggiava Francesca - "Varietà??? Torna domani, va'..." - altri puntavano il dito contro gli autori: "Stampa e casa? Non potevano regalare anche oggi 45mila euro...". Complotto?