Prima di domani, Ginevra Bombiani insulta Vannacci: "Imbecillità e idiozie"

02 maggio 2024 a

a

a

Ginevra Bompiani a Prima di Domani, il talk show di Bianca Berlinguer su Rete 4, si esibisce in una serie di insulti contro il generale Vannacci che oggi è intervenuto a Napoli in un incontro in vista delle Europee 2024. Le sue parole sono durissime: "Il libro di Vannacci è un insieme di imbecillità e idiozie e l'hanno candidato come capolista!". Insomma secondo la Bompiani Vannacci in lista sarebbe una scelta sbagliata.

E le parole cariche di veleno della Bompiani arrivano proprio poche ore dopo la contestazione subita dal generale nel capoluogo campano. E lo stesso Vannacci ha così risposto ai contestatori: "Li ringrazio perché danno ulteriore lustro e importanza a questo evento. Invito queste persone a venire in questa sala e a rappresentarci i loro pensieri, le loro critiche, le loro idee. Non mi sono mai sottratto al confronto".

"Vai fuori da qui". Vannacci contestato, caos a Napoli: ecco chi vuole il bavaglio





"Purtroppo - ha aggiunto - capita che nella democrazia nella quale viviamo, i locali che ospitano le mie presentazioni vengano addirittura minacciati. È successo a Verona, dove il proprietario ha dovuto desistere; è successo a Mantova, dove hanno rinunciato, ma la presentazione verrà spostata in un altro locale. Anche questa tecnica di cercare di censurare, di attribuire frasi che non sono quelle vere, si sta rivelando un’attività totalmente controversa e che suscita risultati opposti a quelli che si propone".