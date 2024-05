Che tempo che fa, la letterina di Luciana Littizzetto: fango su Salvini, dove lo vuole spedire

06 maggio 2024 a

Luciana Littizzetto, nella letterina recitata sul tavolo di Fabio Fazio a Che tempo che fa, nella puntata del 5 maggio, mette nel mirino Matteo Salvini, che la comica vorrebbe spedire con un pacco in Russia.

"Priviet president Vladimir. Conte Vlad. Sono Lucianova Littizzettova. Donna di paese che tu ama, l’Italia", comincia la comica, "In pacco c’è tuo fan affezionato. Salvinosky. Uomo Robusto come un lupo della steppa, faccia da Peppa Pig, gran condonatore, rottamatore di cartelle, tiratore di carroccio, genero Verdinovsky, uomo del ponte ha detto sì, Primo Pope del Papete. Poi molto spiritoso. Se beve, racconta belle barzellette russe tipo ‘chi è più grande gay russo: Andrej Coimaski’. ‘Chi è ministro di agricultura Caucasico Andrej Peibosky'", attacca la Littizzetto.

Che prosegue: "Lui Ammiratore grande di te. Lui mette maglietta con su tua faccetta. Lui no comunista, no armocromista. Lui stima te da tanto tempo, da quando tuoi oppositori erano tutti vivi…". Quindi: "Prendi lui con te. Non fa complimenti. Non dire ‘no, grazie, e poi voi come fate?' No ti preoccupare. Ci faremo una ragione, tranquillo.’ Convinci lui a fare capo di partito di opposizione. Lui voti prende sempre pochi, bassi bassi, anche a scuola, e tu fai bella figura. Prossima elezione tu prende 98% e lui 2%, sereno come oligarca a Forte dei marmi".

E conclude la Littizzetto: "Se lui non piace, noi mandato a te scontrino di cortesia con diritto di recesso… Hai 30 giorni per mandarcelo indietro se non piace…ma vivo per carità. Gli vogliamo bene. In fondo".