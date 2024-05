Che tempo che fa, Zerocalcare al veleno: "In questo Paese c'è un problema col dissenso"

06 maggio 2024 a

Zerocalcare, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul Nove, nella puntata del 5 maggio, lancia le sue critiche al governo e più in generale denuncia una qualche mancanza di libertà di espressione in Italia.

"C’è un problema nel nostro Paese con il dissenso da molti anni, non è di adesso ed è andato sempre peggiorando. Il problema è che oggi il dissenso è così poco ed è così tanto malvisto che ormai basta un ragazzino di 16 anni che lancia una latta di vernice sul muro che viene denunciato per associazione a delinquere", attacca il fumettista.

Quindi, prosegue Zerocalcare, "penso che bisognerebbe riportare tutto a un pochino una normalità. E questo succede perché siamo disabituati alla critica, al metter in discussione quello che arriva dall’alto e fa sì che quando qualcuno lo fa sembra un rompiscatole o un bandito in qualche modo. Invece dovrebbe essere proprio il motore del progresso quello".

Per quanto riguarda il successo, conclude il fumettista, "io lo vivo come qualcosa che devo restituire. Se lo vivo in maniera individuale, lo vivo come una colpa. Se invece riesco a fare in modo di restituire qualcosa alle persone che mi hanno aiutato, alle persone con cui sono cresciuto, mi sembra che possa espiarlo un po'".