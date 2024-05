Viva Rai2, Fiorello sbertuccia lo sciopero in Rai: "Chi conduce il Tg1"

06 maggio 2024 a

a

a

È cominciata oggi 6 maggio l'ultima settimana di VivaRai2 con ospiti d'eccezione per il rush finale del mattin show condotto da Fiorello con Biggio, Casciari e tutta la banda.

Al glass del Foro Italico oggi doppia visita. L'ospite musicale è stato Raf, che ha celebrato i 40 anni della sua 'Self Control' e di carriera annunciando inoltre un concerto evento che si terrà a novembre al Forum di Assago. Quindi Sofia Goggia, protagonista di una serie di gag con Biggio, il corpo di ballo e lo stesso Fiorello.

Non poteva mancare l'ironia del giorno: si parte dai David di Donatello di venerdì. Inevitabile il commento di Fiorello alla performance alla co-conduzione di Biggio: "Sono stati i David più belli di sempre, con l'Attila della tv - scherza lo showman parlando del collega -. Ci aveva provato al Festival di San Marino, poi da Bolle, al Concertone del 1° maggio l'anno scorso… quest'anno ha distrutto i David! Amici del premio Strega, chiamatelo!". Ma non è l'unica suggestione: "Una volta Celentano disse di voler fare Sanremo per distruggerlo, perché solo così poteva rinascere. Io un'idea ce l'avrei, è seduta alla mia destra. Date Sanremo a Biggio!", l'appello ironico.