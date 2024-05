Elodie, tam-tam impazzito: per l'ultima serata di Amadeus in Rai...

08 maggio 2024 a

Una prima serata speciale, oggi 8 maggio, su Rai 1 e in contemporanea su Rai Radio 2, dall’Arena di Verona. È Una nessuna centomila - In Arena, lo straordinario concertone nel quale le grandi voci della musica si uniscono contro la violenza sulle donne. Conducono Amadeus su Rai 1- per l'ultima volta in Rai al netto delle puntate che restano di Affari tuoi - e Andrea Delogu su Radio 2.

Durante la serata si alterneranno sul palco delell’anfiteatro veronese in duetti inediti e performance emozionanti Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Elodie, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Paola Turci, Ornella Vanoni, Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo.

Tutti uniti per un obiettivo comune: dare un aiuto concreto ai centri e alle organizzazioni che sostengono e supportano le donne vittime di violenza. I proventi di Una Nessuna Centomila in Arena, al netto dei costi, verranno infatti erogati a strutture individuate dalla Fondazione Una Nessuna Centomila tenendo conto dei progetti dei centri antiviolenza, del lavoro da essi svolto e delle loro esigenze. Gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

"Mi sembra giusto e importante unirsi per raggiungere un obiettivo che riguarda le donne vittime di violenza che potrebbe riguardare un giorno le nostre figlie", ha detto Amadeus con un messaggio evitando così la conferenza stampa per non sottoporsi al delirio di domande sull'addio alla Rai e il passaggio al Nove.