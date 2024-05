Elodie, Paola Ferrari picchia duro: "Se vuoi mettiti in tanga, ma non parlare di libertà"

07 maggio 2024 a

a

a

Paola Ferrari, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, su Rai uno, nella puntata del 6 maggio, torna a criticare Elodie per i suoi look audaci.

"Bella... quanto è bella", ha commentato la giornalista quando la conduttrice ha nominato la cantante. La stessa Balivo, secondo quanto riporta il sito Leggo, ha sottolineato: "Elodie è bravissima, tiene la scena". A quel punto Paola Ferrari si è scatenata: "Adesso... Bravissima... Non esagererei, non è che è Mina o Laura Pausini. È brava ed è bellissma, ecco".

"Me la sono vista brutta": malore in auto, la grande paura di Elettra Lamborghini

La conduttrice è apparsa indispettita da queste parole: "Tu su questa cosa hai detto che usare queste mise troppo audaci per cantare a te non piacciono. Ma se ci pensi, la Carrà e Mina erano molto trasgressive. Se ci pensi, Elodie non è che sta facendo...". "Non mi dire così perché io soffro. Tu non mi puoi parlare della Carrà e di Mina...", ha ribattutto la Ferrari. "Io perché me la sono presa con Elodie, che trovo bellissima? Perché tu non puoi pubblicizzare il tuo disco mettendoti in un certo modo dicendo che lo fai per essere libera. Se tu vuoi metterti in tanga, ti metti in tanga e sei libera di fare quello che vuoi e nessuno può criticarti, che tu sia bella o meno bella", ha osservato la giornalista, "Ma usare quella scusa per vendere e dire che lo fai per dimostrare la libertà, mi viene da ridere".

Più di un milione e mezzo di fan in delirio: Madonna scrive la storia a Copacabana

"Perché noi donne", ha aggiunto Paola Ferrari, "la nostra libertà la dobbiamo dimostrare in altri modi. Poi fai quello che vuoi, ma non usare quell'arma". Quindi la Balivo le ha fatto notare un particolare: "Anche tu sei stata molto sexy, Paola Ferrari, a Ballando con le stelle". "Eh, da morire, guarda... Ero un tronchetto. Anzi io e il grande Fabrizio Frizzi eravamo due tronchetti".