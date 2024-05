Affari Tuoi, il pacco maledetto di Martina che nessuno ha notato: "No, no e no"

08 maggio 2024 a

Martina stupisce tutti ad Affari Tuoi. Nella puntata andata in onda martedì 7 maggio, la concorrente deve fare i conti con una beffa clamorosa. Infatti il pacco numero 1 pescato all’inizio della puntata conteneva i 300.000 euro.



Non è ancora chiaro il motivo, ma a metà gara la concorrente ha deciso di cambiarlo. E lo scambio infatti è stato nefasto: subito dopo l'apertura del pacco appena cambiato e l'amara verità, la cifra più importante della serata andata in fumo in un istante. E pensare che proprio all'apertura del primo pacco Martina ha stupito Amadeus per un urlo: "No, no, no", ha affermato la concorrente. Amadeus di sasso chiede lumi a Martina per questa reazione dopo aver chiamato il pacco 15: "Scusami Ama se ho reagito così ma una persona che è scomparsa recentemente è legata al numero 15 e alla Sicilia e quindi ho paura ad aprire quel pacco".

Paura perché all'interno del pacco siciliano c'erano i 15.000 euro, non il bottino grosso dei 300.000 che stava nel pacco numero 1. Un presagio in vista delle beffe delle beffe. Alla fine Martina è riuscita a portare a casa solo 31.000 euro accettando l'offerta del dottore. Ma in tanti l’hanno criticata sui social per la scelta di cambiare il pacco da 300.000 euro...